Το μήνυμα αλληλεγγύης του υπουργείου Εξωτερικών για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Την βαθιά θλίψη του για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Κόρδοβα της Ισπανίας, με 39 άτομα να χάνουν τη ζωή τους, εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο Χ.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμά του αναφέρει:

ΥΠΕΞ Βαθιά θλίψη για το σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στην Κόρδοβα, #Ισπανία. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις πενθούσες οικογένειες. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Deeply saddened by the train accident near Córdoba, #Spain. We express our deepest condolences to the bereaved families. Our thoughts are with the injured & everyone affected by this tragedy.



At this time of sorrow, 🇬🇷 stands in solidarity w/the people & government of 🇪🇸 pic.twitter.com/DCuCQEZFGK— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 19, 2026

Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της με τον λαό και την κυβέρνηση της