Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα αλληλεγγύης του υπουργείου Εξωτερικών για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

39 άτομα έχασαν τη ζωή τους

Το μήνυμα αλληλεγγύης του υπουργείου Εξωτερικών για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
EFE
DEBATER NEWSROOM

Την βαθιά θλίψη του για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Κόρδοβα της Ισπανίας, με 39 άτομα να χάνουν τη ζωή τους, εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο Χ.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμά του αναφέρει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΥΠΕΞ Βαθιά θλίψη για το σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στην Κόρδοβα, #Ισπανία. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις πενθούσες οικογένειες. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της με τον λαό και την κυβέρνηση της

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ