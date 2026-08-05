Πυρκαγιά σε ερευνητικό κέντρο της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos
Το TASS δεν ανέφερε την αιτία της πυρκαγιάς
Πυρκαγιά ξέσπασε σε κέντρο ερευνών που ανήκει στην ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos στην πόλη Καρολιόφ έξω από την Μόσχα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.
Το Κεντρικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Μηχανολογίας στο Κορολιόφ είναι το κύριο ερευνητικό ινστιτούτο της διαστημικής υπηρεσίας.
In der Nähe von Moskau brennt ein Hauptinstitut von Roskosmos stark.
STERBENDES RUSSLAND pic.twitter.com/lbeAW9pEpX— Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) August 5, 2026
Το TASS δεν ανέφερε την αιτία της πυρκαγιάς ούτε έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την έκτασή της ή τις ζημιές που προκλήθηκαν
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις