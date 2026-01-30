Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Ρούμπιο: Επί τάπητος ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα

Στο επίκεντρο οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Ρούμπιο: Επί τάπητος ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα.

Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τη Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Γάζα.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για ενεργό προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

