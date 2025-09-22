Θεσσαλονίκη: Συνάντηση εργασίας του Νίκου Παπαϊωάννου και του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τα ζητήματα που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Βόρεια Ελλάδα είχαν, σήμερα, στο Διοικητήριο, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το ΥΜΑΘ, ήταν τα ζητήματα που αφορούν τη στήριξη των υφιστάμενων Πανεπιστημίων, τη βελτίωση των υποδομών και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την καινοτομία.

Παράλληλα, συζητήθηκε η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά – μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, με ιδιαίτερη αναφορά στη Θεσσαλονίκη, όπου προγραμματίζεται η ίδρυση δυο νέων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι δύο υφυπουργοί υπογράμμισαν ότι η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει τον ακαδημαϊκό ρόλο της πόλης, θα προσφέρει νέες δυνατότητες στους φοιτητές και θα συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη της περιοχής.

«Οι δυο πλευρές συμφώνησαν ακόμη στη συνέχιση του στενού διαλόγου και της συνεργασίας, ώστε οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να υπηρετήσουν τον στρατηγικό στόχο: μια Θεσσαλονίκη ισχυρό Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού, που θα συμβάλλει σημαντικά στην έρευνα και στην καινοτομία», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.