Θεοδωράκης: Η ΝΔ κυβερνάει έξι χρόνια – Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική;
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
Σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρης Θεοδωράκης με ανάρτησή του.
Συγκεκριμένα, στάθηκε στα όσα τόνισε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης.
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
Περισσότερα από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη τις τελευταίες 48 ώρες μόνο σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα.
Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης προχωρά σε εκτενέστατη ανάρτηση για να μας εξηγήσει πόσο καλά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και πόσο κακή είναι η αντιπολίτευση.
Κυβερνούν έξι χρόνια!
Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική;
Οι πολίτες μετρούν τις πληγές τους.
Θα ζητήσει κανείς μια συγνώμη;
