Θεοδωράκης: Η ΝΔ κυβερνάει έξι χρόνια – Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική;

Σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρης Θεοδωράκης με ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, στάθηκε στα όσα τόνισε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Περισσότερα από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη τις τελευταίες 48 ώρες μόνο σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα.

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης προχωρά σε εκτενέστατη ανάρτηση για να μας εξηγήσει πόσο καλά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και πόσο κακή είναι η αντιπολίτευση.

Κυβερνούν έξι χρόνια!

Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική;

Οι πολίτες μετρούν τις πληγές τους.

Θα ζητήσει κανείς μια συγνώμη;