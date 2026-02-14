Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα (φωτογραφίες)

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα (φωτογραφίες)
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:37

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα, του οποίου η κηδεία τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην βουλευτής της Κορίνθου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το πρωί της Πέμπτης (12/02/2026), αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας.

Όπως είχε αποκαλύψει η κόρη του Λένα Παπαληγούρα τον Νοέμβριο του 2025, ο πατέρας της αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έδινε μάχη για τη ζωή του, που δεν του είχε επιτρέψει να δώσει το “παρών” στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού.

Δείτε φωτογραφίες:

