Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα (φωτογραφίες)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα, του οποίου η κηδεία τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην βουλευτής της Κορίνθου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το πρωί της Πέμπτης (12/02/2026), αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είχε αποκαλύψει η κόρη του Λένα Παπαληγούρα τον Νοέμβριο του 2025, ο πατέρας της αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έδινε μάχη για τη ζωή του, που δεν του είχε επιτρέψει να δώσει το “παρών” στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού.

Δείτε φωτογραφίες: