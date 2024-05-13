Στο πλευρό του Φρέντι Μπελέρη ο Μπακογιάννης – Συναντήθηκε με τον Πέτρο Μπελέρη

Την έμπρακτη και διαρκή στήριξή του στον Φρέντι Μπελέρη – ο οποίος παραμένει στη φυλακή με απόφαση της αλβανικής δικαιοσύνης – επανέλαβε για ακόμη μια φορά ο Κώστας Μπακογιάννης.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων συνάντησε τον Πέτρο Μπελέρη, γιο του Χειμαρριώτη πολιτικού, και με σημερινή ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στο περσινό ταξίδι του στη Χειμάρρα, όπου ως δήμαρχος Αθηναίων επισκέφθηκε την περιοχή προκειμένου να συμμετάσχει στην εκδήλωση στήριξης για τον Φρέντη Μπελέρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στην ανάρτηση του ο κ. Μπακογιάννης αναφέρει: «Παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, πέρσι, επισκέφθηκα τη Χειμάρρα. Ήταν ένα προσκύνημα. Προσκύνημα για την ελευθερία. Τάμα για τη Δημοκρατία. Η ανταπόκριση των Χειμαρριωτών ήταν συγκινητική. Μου θύμισαν τους ανθρώπους μας στα βουνά της Ευρυτανίας. Καθαροί, ντόμπροι, αυθεντικοί και ανεπιτήδευτοι.

Λίγο πριν μπω στο αυτοκίνητο για την επιστροφή, χαιρέτησα μια νέα οικογένεια. Δυο γονείς με ένα παιδί, στην ηλικία του δικού μου, του μικρού. Η μάνα μου είπε μια κουβέντα: μην μας ξεχάσετε. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως όπου και αν είμαι, ότι και αν κάνω δεν θα τους ξεχάσω. Δε θα ξεχάσω τους ανθρώπους αυτούς που δακρύζουν με την Ελληνική σημαία. Που λίγα μέτρα από τα σύνορά και σε αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, κρατάνε άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού, με τη γλώσσα, με τις παραδόσεις, με την ιστορία, με την ψυχή τους» αναφέρει στην ανάρτηση του ο Κώστας Μπακογιάννης και προσθέτει:

«Μαζί δώσαμε πολλές μάχες. Ως Αθήνα, αλλά και με την προεδρία του δικτύου Β40 που αποτελείται από δεκάδες δήμους 11 χωρών των Βαλκανίων. Μερικά πράγματα ξεπερνάνε δημάρχους και κυβερνήσεις. Ξεπερνάνε παρατάξεις και κόμματα. Πρέπει να μας ενώνουν. Χάρηκα πολύ όταν συναντήθηκα με τον φίλο μου Πέτρο Μπελέρη, γιό του Φρέντη. Ένα νέο παιδί που σηκώνει μεγάλο βάρος, καθώς είναι η φωνή του πατέρα του. Η φωνή της δημοκρατίας που δεν φυλακίζεται. Η φωνή των πολιτών που δεν φιμώνεται. Η εντολή του λαού που δεν νοθεύεται».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Φρέντη Μπελέρη και την οικογένειά του, πήρε από την πρώτη κιόλας στιγμή ξεκάθαρη θέση δίπλα στον Χειμαρριώτη, επισημαίνοντας σε όλους τους τόνους ότι «η δημοκρατία δεν φυλακίζεται».

Ειδήσεις σήμερα:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Προκλητική και παράνομη η στάση της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός στην Άγκυρα με το… βλέμμα και σε Σκόπια – Τίρανα