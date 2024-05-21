ΣΥΡΙΖΑ: “Δίχως ουσία η επιστολή παρωδία του πρωθυπουργού στην Κομισιόν για την ακρίβεια”

Με μία δηκτική ανακοίνωση σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απάντηση της Κομισιόν στην επιστολή του πρωθυπουργού για την ακρίβεια.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του αναφέρει: “Η απάντηση της Κομισιόν στην επιστολή-παρωδία του Κυριάκου Μητσοτάκη καταδεικνύει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε από την πρώτη στιγμή: Πως η κίνηση αυτή δεν είχε την παραμικρή ουσία, αλλά έγινε με μοναδικό σκοπό ο κ. Μητσοτάκης να πετάξει για μία ακόμη φορά από πάνω του την ευθύνη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, που οι πολιτικές της κυβέρνησης του έκαναν να ακμάζει”.

Ακολούθως υποστηρίζει: “Δεν μπορεί να περίμενε άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης κάτι περισσότερο από αυτό που έλαβε: Ένα αόριστο ‘ευχαριστούμε για την ενημέρωση και θα το δούμε στο μέλλον’. Αντί συγκεκριμένων προτάσεων, όπως κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε και πάλι την επικοινωνία. Ένα ‘σόου’ ώστε να δείξει πως δήθεν κόπτεται για τον μέσο Έλληνα πολίτη που υποφέρει καθημερινά. Από την ατομική ευθύνη να πάμε πλέον στην ‘Ευρωπαϊκή ευθύνη’. Φτάνει πια”.

