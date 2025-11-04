Πηγές Νέας Αριστεράς: Καμία εγγύηση από τον κ. Τσιάρα για τις πληρωμές των αγροτών

«Καθόλου πιο ασφαλείς δεν μπορούν να αισθάνονται οι αγρότες που βρίσκονται σε απόγνωση περιμένοντας τις πληρωμές, μετά και τη σημερινή εξέταση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές της Νέας Αριστεράς.

«Ο υπουργός υποσχέθηκε την καταβολή στο τέλος του μήνα κάποιων χρημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτό το action plan που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Κομισιόν. Παραδέχτηκε πάντως ότι αντίθετα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα 415 εκατομμύρια του προστίμου θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και ότι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως κατ’ επανάληψη έχει τονίσει η Νέα Αριστερά, και δεν πηγαίνουν φυσικά στους τίμιους αγρότες.

Κατά τα λοιπά, ο κύριος Τσιάρας αναμάσησε την καραμέλα των διαχρονικών αδυναμιών. Επίσης δεν αρνήθηκε ότι το όνομα του περιλαμβάνεται στη νέα δικογραφία. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καν σε θέση να διαχειριστούν την πιεστική κατάσταση στον αγροτικό χώρο πολλώ μάλλον να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της χώρας. Ενδιαφέρονται μόνο να καλύψουν τα ίχνη τους και να συγκαλύψουν τα σκάνδαλα τους».