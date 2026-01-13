ΠΑΣΟΚ: Παρουσίασε ένα έωλο «success story» ο Μητσοτάκης

Τη δική του απάντηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα ανέφερε μετά τη συνάντηση με τους αγρότες έστειλε το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «η πραγματικότητα διαψεύδει πλήρως τον κ. Μητσοτάκη για την μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναλυτικά:

Μετά από 45 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε επιτέλους να μιλήσει και να παρουσιάσει ένα έωλο «success story».

Ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε καρπούς» και ότι οι φετινές ενισχύσεις ήταν αυξημένες.

Η πραγματικότητα τον διαψεύδει πλήρως.

Το 2025 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά αγροτικών πληρωμών των τελευταίων ετών:

• Το 2024 καταβλήθηκε βασική ενίσχυση 722 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 μόλις 572 εκατ. ευρώ.

• Η αναδιανεμητική ενίσχυση μειώθηκε από 171 εκατ. ευρώ το 2024 σε 142,9 εκατ. ευρώ το 2025.

• Η εισοδηματική ενίσχυση νέων γεωργών έπεσε από 22 εκατ. ευρώ σε μόλις 14,9 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι νέοι αγρότες – το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου – παραμένουν απλήρωτοι, καθώς οι δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Γεωργών που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα το 2024, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει δύο φορές τροπολογία στη Βουλή για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία.

Μέχρι χθες, η κυβέρνηση το απέρριπτε γιατί όπως δήλωνε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή «θα ευνοήσει το λαθρεμπόριο (!)».

Χρειάστηκε να παραμείνουν οι αγρότες 45 ημέρες στους δρόμους για να ανακοινώσει το αφορολόγητο πετρέλαιο, χωρίς όμως να διευκρινίζει τον χρόνο έναρξης, τη διάρκεια και τη μονιμότητα του μέτρου.

Για το αγροτικό ρεύμα, η θέση μας είναι ξεκάθαρη και σταθερή: 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Ουσιαστική μείωση του κόστους, με μόνιμες λύσεις και όχι πρόσκαιρα “μπαλώματα”.

Οι αγρότες σήμερα δεν άκουσαν λύσεις.

Άκουσαν ξανά τις ίδιες υποσχέσεις: για μείωση του κόστους παραγωγής, για ενίσχυση του ΕΛΓΑ, για φθηνό πετρέλαιο, για επίλυση του ΑΤΑΚ, για ταχύτερες αποζημιώσεις.

Υποσχέσεις που έχουν δοθεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν και ποτέ δεν υλοποιήθηκαν.

Στον αγροτικό κόσμο αξίζουν αλήθεια, σεβασμός και ουσιαστικές λύσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν έχει κανένα όραμα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.