ΠΑΣΟΚ: Ο αδελφοποιτός των Βορίδη, Γεωργιάδη πετάει λάσπη για να ξεπληρώσει τα γραμμάτια του στον κ. Μητσοτάκη

Τη δική του απάντηση στην Ελληνική Λύση έστειλε το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του το βράδυ της Παρασκευής 2/1.

«Ο αδελφοποιτός των κυριών Βορίδη και Γεωργιάδη πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να ξεπληρώσει τα γραμμάτια του στον κ. Μητσοτάκη.

Δίνει τα ρέστα του για να συμμετέχει σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός τον έχει πάρει χαμπάρι και θα ακυρώσει τα σχέδια του. Θα τον στείλει να κάνει παρέα με τον πάτρωνα του, τον κ. Μητσοτάκη, στα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Όσο για τον Πρωθυπουργό, όσες ανίερες συμμαχίες και αν κάνει, όσο και να σφιχταγκαλιάζεται με τον ακροδεξιό κ. Βελόπουλο, οι μέρες του στην εξουσία τελειώνουν. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν πολύ καλύτερα από την συμπαιγνία Μητσοτάκη – Βελόπουλου» αναφέρει η ανακοίνωση.