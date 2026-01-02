ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο «αυτοφωράκιας» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Βελόπουλο εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης.

«Τυχαίο; Το κόμμα του κ. Βελόπουλου ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Κάνουν τον «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού προηγουμένως συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές και χωρίς να εκπληρώνεται η πλειοψηφία των 3/5» αναφέρει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την συζήτηση για την ψήφιση στην Βουλή των ανεξάρτητων αρχών ανέφερε: «Το ΠΑΣΟΚ, που έχει συνταχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ψηφίζει το 50% και πλέον των νομοσχεδίων της, “προτρέπει’ την κυβέρνηση να συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση, που ψηφίζει το 4% των νομοσχεδίων και δεν θέλει καν τις ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες θα καταργήσει μόλις κυβερνήσει. Δεν είναι μόνο πολιτικά ανόητοι, είναι κυρίως τα πραγματικά δεκανίκια του Μητσοτάκη».