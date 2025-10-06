Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: 6 Οκτωβρίου 2025 – Η υπόθεση Βορίδη παραγράφηκε (Βίντεο)

Το βίντεο στα social media

ΠΑΣΟΚ: 6 Οκτωβρίου 2025 – Η υπόθεση Βορίδη παραγράφηκε (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανάρτησε βίντεο στα social media, το οποίο αναφέρεται στη παραγραφή των ενδεχόμενων αδικημάτων του Μάκη Βορίδη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«6 Οκτωβρίου 2025. Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία για την απόφαση του κ. Βορίδη το 2019 -που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση- να αυξηθούν κατά 1 εκατομμύριο στρέμματα οι βοσκότοποι δημιουργώντας τον χώρο για τη “γαλάζια” φάμπρικα με τις μαϊμού επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει.

