Ο Δένδιας συμμετείχε στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ε.Ε, στην Κοπεγχάγη

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα στην ‘Ατυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών – ‘Αμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κοπεγχάγη, σε σύνθεση Υπουργών ‘Αμυνας των κρατών – μελών.

Μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί ‘Αμυνας συζήτησαν για την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως και για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου «Αμυντική Ετοιμότητα 2030».

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι αποστολές και επιχειρήσεις της Ε.Ε, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και ‘Αμυνας (ΚΠΑΑ).

Σημειώνεται, επίσης, ότι στο περιθώριο του ‘Ατυπου ΣΕΥ της ΕΕ ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Υπουργό ‘Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, με τον οποίο συζήτησε για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο κρατών σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Καινοτομίας, καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.