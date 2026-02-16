Ντόρα Μπακογιάννη: Το βιογραφικό της πολιτικού που «εδραίωσε» τη γυναικεία δυναμικότητα στην πολιτική σκηνή

Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι μία πολιτικός που μετρά χρόνια πορείας και εμπειρίας στο χώρο της πολιτικής, που φροντίζει πάντα να εκφράζει υπεύθυνα και τεκμηριωμένα τις απόψεις της. Η πολιτική «κυλούσε στο αίμα της» από μικρή ηλικία, καθώς ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδας, γι αυτό και τόσο εκείνη όσο και άλλα μέλη της οικογένειάς της πήραν την ίδια κατεύθυνση.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την πολιτική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές

Μένει μόνιμα στην Αθήνα, η οποία αποτελεί τον τόπο γέννησής της, από την στιγμή που ήρθε στον κόσμο. Έχει γεννηθεί στις 6 Μαΐου του 1954 και είναι 71 ετών. Όσον αφορά τις σπουδές της, η Ντόρα Μπακογιάννη φοίτησε στην Γερμανική Σχολή Αθηνών και έπειτα σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Επικοινωνία στην Γερμανία και στη συνέχεια βρέθηκε ξανά στην Ελλάδα, φοιτώντας στη Νομική Σχολή Αθηνών. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΕΞ ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΥΠ.ΕΞ ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑΓΙΑΝ- ΣΤΗ ΦΩΤΟ ΟΙ ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΟΙ—(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/EUROKINISSI) – 2007

Η προσωπική ζωή της

Ανεξάρτητα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και το απαιτητικό της πρόγραμμα, η Ντόρα Μπακογιάννη φροντίζει πάντα να αφιερώνει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς της στην οικογένειά της, στην οποία έχει τεράστια αδυναμία. Ήταν 1974 όταν ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον βουλευτή της ΝΔ, Παύλο Μπακογιάννη και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κώστα Μπακογιάννη και την Αλεξία Μπακογιάννη.

Δυστυχώς η μοίρα της επεφύλαξε άσχημο παιχνίδι, καθώς το 1989 ο σύζυγός της, Παύλος Μπακογιάννης, δολοφονήθηκε από την οργάνωση 17 Νοέμβρη, με την ίδια να καλείται να διαχειριστεί ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της. Ωστόσο, η Ντόρα Μπακογιάννη βρίσκονταν πάντα δίπλα στα παιδιά της, παίρνοντας τον ρόλο τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα.

Ο δεύτερος γάμος της πραγματοποιήθηκε το 1998, με τον αθλητικό παράγοντα, Ισίδωρο Κούβελο.

Η περιπέτεια της υγείας της

Το 2021 η Ντόρα Μπακογιάννη κάνοντας τυχαία εξετάσεις εντόπισε ότι πάσχει από πολλαπλό μυέλωμα, γεγονός το οποίο όπως ήταν λογικό αρχικά την σόκαρε. Πρώτο της μέλημα ήταν να μην στεναχωρήσει και ανησυχήσει την οικογένειά της, γι αυτό και αρχικά σκέφτηκε να τους το κρύψει, ωστόσο συνομιλώντας με την αδελφή της, Κατερίνα, αποφάσισε τελικά να τους μιλήσει ανοιχτά.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” το 2024, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε αναφέρει:

“Η πρώτη δική μου αντίδραση ήταν παντελώς γελοία, όπως συνήθως είναι γελοίες όλες οι αντιδράσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Έλεγα πως θα το κρύψω από τα παιδιά μου, από τον άντρα μου και τα λοιπά. Τα έβαλα λίγο κάτω γιατί, όταν το έμαθα, ήμουν μόνη μου. Ήθελα να το κρύψω για να μην στεναχωρηθούν και φοβήθηκα. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε αναντικατάστατοι και φοβήθηκα πάρα πολύ πως θα αντιδράσουν. Βεβαίως, μετά επικράτησε η λογική, επικράτησε η αδελφή μου, η Κατερίνα που είναι ο σοβαρός άνθρωπος σε αυτή την οικογένεια. Μου είπε «τι βλακείες είναι αυτές» και τα λοιπά οπότε τους το είπα”.

Στη συνέχεια η Ντόρα Μπακογιάννη είπε: “Πρέπει να πω ότι αντέδρασαν με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και ωριμότητα. Ευτυχώς αυτή η οικογένεια φαίνεται πως στα δύσκολα σοβαρεύεται, στα εύκολα τα κάνει μαντάρα. Πράγματι αυτό το πράγμα κράτησε 24 ώρες, στις 24 ώρες το είπα και δημόσια. Κυρίως ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετώπισε όλη η οικογένεια μου, ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετώπισαν οι φίλοι μου και όλα αυτά μου έδωσαν μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν την ίδια αρρώστια, επικοινώνησαν μαζί μου για να μου δώσουν θάρρος. Όλα πάνε καλά και ήταν άλλη μία περιπέτεια στη ζωή μου”.

“Η πρώτη σκέψη που κάνατε ποια ήταν; Όταν μάθατε ότι εδώ υπάρχει μια περιπέτεια υγείας σοβαρή, που πήγε το μυαλό αμέσως;» ρωτήθηκε για να απαντήσει: «Σας είπα, τι θα κάνουν τα παιδιά μου. Τα παιδιά είναι το άπαν. Τα παιδιά και τα εγγόνια. Εγώ δεν είχα ποτέ προβλήματα στην ιεράρχηση της αγάπης μου για κάτι. Η οικογένεια μου ήταν πάντοτε πρώτη στην ιεράρχηση. Βεβαίως τα παιδιά μου στην εφηβεία θα έλεγαν πως «όχι, έτρεχες πιο πολύ πολιτικά αντί να ασχοληθείς μαζί μας» αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μέσα μου η οικογένεια μου είναι ότι πολυτιμότερο διαθέτω”, είχε πει κλείνοντας η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η πολιτική σταδιοδρομία της Ντόρας Μπακογιάννη

Η πρώτη εκλογή της Ντόρας Μπακογιάννη στη Βουλή έγινε το 1989 με τη Νέα Δημοκρατία, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην ενεργό πολιτική ζωή. Ως Υπουργός Πολιτισμού (1992-1993) πικεντρώθηκε σε έργα που αναδείκνυαν τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας και στην προώθηση διεθνών πολιτιστικών συνεργασιών, ενώ ως Υπουργός Τουρισμού (1990-1992) ανέλαβε την προώθηση του ελληνικού τουρισμού, αυξάνοντας την προβολή της χώρας στο εξωτερικό. ΒΕΛΓΙΟ – Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. ΣΤΗ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΝΤΟΛΙΖΑ ΡΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ. (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ) – 2007

Το 2003 η Ντόρα Μπακογιάννη εκλέχτηκε Δήμαρχος Αθηναίων και παρέμεινε στη θέση έως το 2006. Κατά την θητεία της προετοιμάστηκε η Αθήνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, με έργα υποδομής, αναπλάσεις και βελτίωση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, ανέπτυξε πολιτικές για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης και τη στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης, η Ντόρα Μπακογιάννη από το 2006 έως το 2009 ανέλαβε Υπουργός Εξωτερικών και ξεχώρισε για την ενεργητική εξωτερική πολιτική και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, προώθησε την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. υπό όρους και ενίσχυσε τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και την Ε.Ε.

Η Ντόρα Μπακογιάννη διατήρησε σημαντική θέση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, παράλληλα με τα κυβερνητικά της αξιώματα. Έχει συμμετάσχει σε στρατηγικές αποφάσεις του κόμματος και θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες στην ελληνική πολιτική σκηνή. Μάλιστα, το 2010 ίδρυσε το δικό της κόμμα με τίτλο “Δημοκρατική Συμμαχία (ΔΗΣΥ)”. Ωστόσο, το 2012 ενόψει των εκλογών αποφάσισε να ενσωματώσει το κόμμα ξανά στη Νέα Δημοκρατία, σηματοδοτώντας το τέλος της αυτοτελούς πορείας του ΔΗΣΥ.