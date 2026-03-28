Ντόρα Μπακογιάννη για Μαρινέλλα: Για μας θα είσαι πάντα εδώ
Τι είπε στην ανάρτηση της
Η Ντόρα Μπακογιάννη είπε το δικό της αντίο στην Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.
Συγκεκριμένα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με ανάρτησή της στα social media το βράδυ του Σαββάτου 28/3 αποχαιρέτησε τη σπουδαία ερμηνεύτρια τονίζοντας μεταξύ άλλων πως παρά τον θάνατό της, η Μαρινέλλα θα μείνει για πάντα εδώ.
«Καλό ταξίδι, Μαρινέλλα! Για μας θα είσαι πάντα εδώ, με τη φωνή και τα τραγούδια σου, στις χαρές και στις λύπες μας» ανέφερε.
