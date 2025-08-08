Νέα Δημοκρατία για Λένα Σαμαρά: “Τα λόγια είναι φτωχά – Την αποχαιρετούμε με θλίψη και οδύνη”

Ανακοίνωση για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά.

Μπροστά σε μια τόσο τραγική απώλεια, τα λόγια είναι φτωχά.

Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, με την αγάπη όλων μας και την ευχή να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει αυτόν τον αβάσταχτο πόνο.

Τα συλλυπητήρια από τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα

Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας και προσθέτει:

«Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες».

Συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη

Με αφορμή τον αιφνίδιο χαμό της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού.

Σήμερα θρηνώ όχι ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος.

Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη σύζυγό του Γεωργία για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνουν.

Εκφράζω και στους δύο καθώς και στην οικογένειά τους τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια».

Συλλυπητήρια δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους” ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωση του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».