Νατσιός: Το μήνυμα του προέδρου της «Νίκης» για το 2026

Ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός έστειλε το δικό του μήνυμα για το 2026.

«Αρχή του νέου έτους, εορτή και του Μεγάλου Βασιλείου, διαβάζω ένα εξαίσιο κείμενο του Αγίου.

Οι Πελαργοί, όταν οι γέροι γονείς τους γυμνωθούν τελείως από το πέσιμο των φτερών που γίνεται στα γεράματα, τους περικυκλώνουν και τους ζεσταίνουν με τα φτερά τους.

Τους ετοιμάζουν άφθονη τροφή και τους βοηθούν όσο είναι δυνατόν στην πτήση σηκώνοντάς τους απαλά με το φτερό και από τις δύο μεριές.

Και αυτό είναι τόσο πολύ γνωστό ώστε μερικοί και την ανταπόδοση των ευεργεσιών να την ονομάζουν αντιπελάργωση.

Αυτή λοιπόν την αντιπελάργωση ας δείξουμε και εμείς το νέο έτος 2026 και στους γονείς μας και στις οικογένειές μας και σε όσους ανθρώπους είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν και κυρίως στη μάνα μας, στην πατρίδα μας,που την πληγώνουν καθημερινά, οι άστοργοι και ανίκανοι κυβερνώντες της.

Χρόνια Πολλά με Υγεία, Δικαιοσύνη, Ελπίδα και Ειρήνη κυρίως το νέο έτος 2026» ανέφερε.