Νέες δημοσκοπήσεις: Μπροστά η ΝΔ, αλλά δεν έπεισαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Τι λένε οι πολίτες για κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Κατώτερα των προσδοκιών της κυβέρνησης φαίνεται να είναι τα αποτελέσματα των δύο πρόσφατων δημοσκοπήσεων, από Prorata και Palmos Analysis, μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

Οι πολίτες φαίνεται να μην έχουν πειστεί από τα μέτρα της κυβέρνησης καθώς ο πληθωρισμός και η ακρίβεια καλπάζει με αποτέλεσμα το κόστος διαβίωσης να εκτοξεύεται. Η δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το The Opinion σχετικά με το πόσο θα βοηθήσουν την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας τα μέτρα και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το 51% απαντά καθόλου, το 28% απαντά λίγο και το 17% απαντά αρκετά/πολύ.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο δυσοίωνη στις δυναμικές ηλικίες (35 – 54 ετών), καθώς το αθροιστικό ποσοστό «Πολύ» και «Αρκετά» βρίσκεται στο 13% και 10% αντίστοιχα, ενώ ακόμη και το 62% των ψηφοφόρων της ΝΔ δηλώνουν ότι τα μέτρα θα συμβάλλουν στα οικονομικά τους «Λίγο» ή «Καθόλου».

Ενθαρρυντική παραμένει η διακριτική απήχηση του πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη σε σχέση με τους πολιτικούς του ανταγωνιστές. Το 35% των ερωτηθέντων απαντά θετικά στο ενδεχόμενο 3ης θητείας για τον κ. Μητσοτάκη, στοιχείο που υποδηλώνει πως, παρά τις φθορές, υπάρχει ακόμη μια πολιτική δεξαμενή στην οποία μπορεί να επενδύσει ο αρχηγός της ΝΔ.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 22,6%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%.

Όσον αφορά την αντιπολίτευση, καταγράφεται κατακερματισμός σε τέτοιο βαθμό, που παρά την χαμηλή δημοσκοπικά πτήση του Κυβερνώντος κόμματος, το προβάδισμα της ΝΔ παραμένει διψήφιο.

Όσον αφορά στη στάση των πολιτών έναντι της παρουσίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το 75% απάντησε ότι ικανοποιήθηκε λίγο ή καθόλου από την παρουσία και τις προτάσεις του και μόνο το 13% είπε πολύ ή αρκετά.

Σε ερώτηση αν θα ψήφιζαν ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 63% απάντησε «σε καμία περίπτωση» και το 15% «όχι και τόσο πιθανό».

Σαφώς ενισχυμένη και με διψήφια ποσοστά στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής εμφανίζεται η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που εισπράττει ψηφοφόρους από όλα τα κόμματα, με κύριες δεξαμενές τη ΝΔ και τα κόμματα στα δεξιά της (Σπαρτιάτες, Νίκη), αλλά σημαντικές εισροές και από τα κόμματα της Κεντροαριστεράς κατοχυρώνοντας την θέση του ως βασικό πυλώνα των κομμάτων διαμαρτυρίας.

Δημοσκόπηση Prorata

Κυρίαρχη, αλλά σε χαμηλές πτήσεις εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Prorata για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Σε σχέση με την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το ποσοστό όσων δηλώνουν σχετική ή υψηλή ικανοποίηση από τις εξαγγελίες φτάνει στο 24%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι εφόσον αυτές υλοποιηθούν η ζωή τους θα βελτιωθεί πολύ ή αρκετά περιορίζεται στο 14%, αυτών που εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί λίγο στο 25%, με αυτούς που ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως βελτίωση να φτάνουν το 60%.

Η δημοσκόπηση εξετάζει την στάση των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο νέων κομμάτων από τον Α. Τσίπρα και τον Α. Σαμαρά: το 8% δηλώνει ότι με βεβαιότητα θα ψήφιζε έναν νέο κόμμα υπό την ηγεσία του πρώτου και το 12% ότι θα ήταν σχετικά πιθανό να το πράξει, ποσοστά τα οποία στην περίπτωση του Α. Σαμαρά περιορίζονται στο 3% και 10%, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις επιδόσεις της κυβέρνησης στο πολιτικό πεδίο, το 20% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο, το 22% όχι ιδιαίτερα, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (58%) καθόλου, τεκμηριώνοντας ευρύτερη δυσαρέσκεια σε σχέση με την οικονομική πολιτική. Ταυτόχρονα, οι ερωτηθέντες δεν θεωρούν ότι η κυβέρνηση υπό διαφορετική ηγεσία θα είχε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα.

Μόλις το 14% θεωρεί ότι η κατάσταση στην οικονομία θα ήταν καλύτερη με μια κυβέρνηση της Ελληνικής Λύσης, το 13% με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΚΕ και μόλις το 10% αν κυβερνούσε η Πλεύση Ελευθερίας. Ούτε όμως η προοπτική σχηματισμού μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ δείχνει να πείθει (12%), ακόμα και αν συνολικά προκαλεί σημαντικά μικρότερη ανησυχία.

Συνολικά, η εικόνα της δημοσκόπησης δείχνει την πίστη των πολιτών ότι δεν υπάρχει πειστική απάντηση στα προβλήματα τους ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την ίδια στιγμή, το 16% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι την πιεστικότερη στην κυβέρνηση αντιπολίτευση ασκεί η Ελληνική Λύση, το 14% ότι την ασκεί η Πλεύση Ελευθερίας, το 13% το ΠΑΣΟΚ και το 5% το ΚΚΕ.

Ειδικότερα, οι νεότεροι εκλογείς και τα χαμηλότερα εισοδήματα αξιολογούν με θετικότερο τρόπο απ’ ό,τι οι μεγαλύτερες ηλικίες και τα υψηλότερα εισοδήματα την αντιπολιτευτική αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, την ίδια στιγμή που το ποσοστό, το οποίο λαμβάνει το κόμμα του Κ. Βελόπουλου στον σχετικό δείκτη μεταξύ των εκλογέων της βόρειας Ελλάδας σκαρφαλώνει στο 24%.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στη δεύτερη θέση με 11,5%, , ενώ ακολουθεί με αυξητικές τάσεις η Ελληνική Λύση (10%). Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 8%, το ΚΚΕ 8% κσι ο ΣΥΡΙΖΑ 7%. Το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου εμφανίζεται στο 4%, το Μέρα25 στο 3,5%, η Νίκη στο 2%, η Νέα Αριστερά 1,5% και το Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%.

Την ίδια ώρα, η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Ακολουθούν τα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας, το μεταναστευτικό και τα προβλήματα στο σύστημα Υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κοινωνικός συναισθηματικός καμβάς συγκροτείται κυρίως στη βάση της απογοήτευσης, του θυμού και της απελπισίας, συναισθήματα τα οποία ανιχνεύονται ως πιο διευρυμένα μεταξύ των νεότερων ηλικιών και των χαμηλότερων εισοδημάτων.