Μητσοτάκης: Δίνει το παρών σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού, στο Μουσείο της Ακρόπολης, την Τετάρτη 26/11

Το παρών σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού, στο Μουσείο της Ακρόπολης, την Τετάρτη 26/11 θα δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 10.15 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της ημερίδας «Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος», στο Ζάππειο Μέγαρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.