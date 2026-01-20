Μιχαηλίδου: “Η συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ενισχύει την κοινωνική συνοχή και απαντά σε πραγματικές ανάγκες”

Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δρ. Αντώνιο Αυγερινό, είχε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ο κ. Αυγερινός ενημέρωσε την υπουργό για τη λειτουργία και τη σημερινή εικόνα του ιστορικού εθελοντικού Οργανισμού, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα με 82 στελεχωμένα τμήματα. Παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τα υφιστάμενα πρωτόκολλα λειτουργίας, καθώς και το αυστηρό πλαίσιο εκπαίδευσης και πιστοποίησης που διέπει τη δράση των εθελοντών πριν από την ένταξή τους στον οργανισμό.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με στόχο την ανάπτυξη νέων, κοινών ανθρωποκεντρικών δράσεων προς όφελος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Από την πλευρά της, η κ. Μιχαηλίδου εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τη διερεύνηση συγκεκριμένων πεδίων συνεργασίας και την αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε κρίσιμους τομείς κοινωνικής πολιτικής. Ειδικότερα, συζητήθηκε η διοργάνωση θεματικής ημερίδας για την οικογένεια, με έμφαση στη μητέρα και το παιδί, καθώς και δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση του εθελοντισμού.

Παράλληλα, εξετάστηκε η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους της πρακτικής εκπαίδευσης εθελοντών του οργανισμού -κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και νοσηλευτών- σε ιδρύματα και δομές αρμοδιότητας του υπουργείου, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε η σύνταξη Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο θα εξειδικεύει τους όρους και το πλαίσιο της συνεργασίας.

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποτελεί διαχρονικά έναν πυλώνα ανθρωπιστικής προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης στη χώρα μας. Η συνεργασία με το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού και η αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας του μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά το έργο των υπηρεσιών μας και να προσφέρουν απτά οφέλη στους ωφελούμενους. Κοινός μας στόχος είναι να αναπτύξουμε δράσεις που καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες, ανοίγουν τις δομές στις τοπικές κοινωνίες και ενεργοποιούν την κοινωνία των πολιτών, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη συλλογική ευθύνη», δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Ο κ. Αυγερινός τόνισε ότι «ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της εθελοντικής αγαθοποιού ανθρωπιστικής δυναμικής που έχει αναπτύξει και υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα, συμπράττει και συνοδοιπορεί με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε ένα ευρύ φάσμα ανθρωπιστικών δράσεων και ενεργειών, ως αποτέλεσμα κοινών αρχών, αντιλήψεων και θέσεων σε θέματα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, η ενδυνάμωση του εθελοντικού ρεύματος και η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο επόμενο διάστημα θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε από κοινού νέες ανθρωπιστικές δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση».