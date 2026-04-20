ΠΑΣΟΚ: “Ο κ. Μαρινάκης πανικόβλητος επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αφήνοντας φαιδρούς υπαινιγμούς”

«Ο κ. Μαρινάκης πανικόβλητος και σε συγχορδία με τους επικοινωνιακούς βραχίονες της κυβέρνησης σε ΜΜΕ και social media επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αφήνοντας φαιδρούς υπαινιγμούς», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σε απάντησή του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολιάζοντας ότι «δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τους μάστορες του ψέματος, της προπαγάνδας και της τοξικότητας».

«Μόνο που επειδή πάνε για μαλλί, θα βρεθούν κουρεμένοι», προσθέτει για να σημειώσει ότι «ο κ. Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 είχε θίξει σε συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος το ζήτημα του εμπάργκο όπλων από ευρωπαϊκές χώρες προς την Τουρκία».

Το ΠΑΣΟΚ παραθέτει το σχετικό απόσπασμα από τη σχετική αναφορά του κ. Ανδρουλάκη: «Πέρυσι, καταθέσαμε ως Σοσιαλιστές την πρότασή μου για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, μετά από την πολιτική παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου από την Τουρκία. Η τροπολογία επικυρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά τίποτε δεν άλλαξε. Πολλά κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με σοσιαλιστικές κυβερνήσεις όπως της Ισπανίας, συνεχίζουν να εξάγουν όπλα στην Τουρκία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια των δύο κρατών-μελών. Αυτό είναι απαράδεκτο» (https://pasok.gr/nikos-androulakis-anagki-gia-mia-koini/).

Εν συνεχεία θέτει το ερώτημα εάν «άραγε ο κ. Μητσοτάκης που είναι τόσο “δυσαρεστημένος” από τους ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς προς την Τουρκία, έκανε ποτέ κάτι ανάλογο απέναντι στον Γερμανό καγκελάριο, την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τους λοιπούς ομογάλακτούς του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα». «Η απάντηση είναι, ποτέ. Ας μην ψάξει στα αρχεία του ο κ. Μαρινάκης, δεν θα βρει ούτε λέξη», τονίζει, προσθέτοντας πως «εξάλλου, η συμφωνία για την εξαγωγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας υπογράφηκε επί διακυβέρνησης Ραχόι, επίσης ομοτράπεζου της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

Ακόμη, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «όσον αφορά τους υπαινιγμούς περί αντισημιτισμού που ακούστηκαν στους κόλπους των Σοσιαλιστών δεν υπάρχουν αρνητές του Ολοκαυτώματος» και πως «στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όμως, πριν κάνουν καριέρα ως πρωτοκλασάτοι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα “ορφανά” του κ. Καρατζαφέρη με τα τσεκούρια πρωταγωνιστούσαν στην εκστρατεία του αντισημιτισμού λέγοντας ότι …δεν υπήρξε Ολοκαύτωμα». «Καληνύχτα σας, κ. Μαρινάκη», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.