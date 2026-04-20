Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αθανάσιος Καββαδάς – Μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

Ο βουλευτής Λευκάδας της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Καββαδάς είναι ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που παίρνει τη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε στην αρχή της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών της Δευτέρας 20/4, ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε πως ύστερα από απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Καββαδάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε το περασμένο Σάββατο 18/4, ύστερα από περίπου δύο εβδομάδες στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τον σάλο σχετικά με το πτυχίο του και την πρόσληψή του σε θέση επιστημονικού συνεργάτη στο υπουργείο Παιδείας το 2007.

Ποιος είναι ο Αθανάσιος Καββαδάς

Γεννημένος στο Κατωχώρι Λευκάδας στις 7 Φεβρουαρίου 1962, είναι πατέρας δύο παιδιών.

Από το 1983 υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία, όπου κατείχε θέσεις ευθύνης μέχρι το 2006, οπότε και αποστρατεύτηκε ως ανώτερος αξιωματικός. Το 2016 ανακηρύχθηκε Τακτικό Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του σχέση με τον χώρο της άμυνας.

Παράλληλα, ήδη από το 1987, δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, αποφοίτησε το 1980 από το Λύκειο Λευκάδας και εισήχθη το 1981 στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.). Το 2020 απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε το 2010, όταν εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με τους «Ενεργούς Πολίτες», ενώ την περίοδο 2011-2014 διετέλεσε αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας. Στις εκλογές του 2014 επανεξελέγη πρώτος σε ψήφους.

Για πρώτη φορά έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 με τη Νέα Δημοκρατία και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Λευκάδας, αποτελώντας τότε τον μοναδικό εκλεγμένο βουλευτή της ΝΔ στα Ιόνια Νησιά. Κατά την πρώτη του θητεία (2015-2019), διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ συμμετείχε σε σημαντικές επιτροπές, όπως:

-Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

-Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

-Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας

-Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Επανεξελέγη το 2019, διπλασιάζοντας τους σταυρούς προτίμησης (4.366 ψήφοι), και κατά τη δεύτερη θητεία του (2019-2023) διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, συμμετέχοντας παράλληλα σε πληθώρα επιτροπών και διεθνών κοινοβουλευτικών ομάδων φιλίας.

Στις εκλογές του Μαΐου και Ιουνίου 2023 επανεξελέγη για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Στην τρέχουσα θητεία του:

Εξελέγη Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων,

Εξελέγη Αντιπρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Παράλληλα, συμμετέχει σε σειρά επιτροπών της Βουλής, μεταξύ των οποίων:

-Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

-Επιτροπή Απολογισμού και Προϋπολογισμού του Κράτους

-Επιτροπή Περιφερειών

-Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Τραπεζών

-Υποεπιτροπή Νησιωτικών Περιοχών.

Διεθνώς, είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με την Αυστραλία, Αντιπρόεδρος με την Αυστρία και μέλος σε ομάδες φιλίας με άλλες χώρες.

Στον κοινωνικό και αθλητικό τομέα, διετέλεσε Πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ «Δόξα Λευκάδας» (2006-2010), συμβάλλοντας στην άνοδό της στην Α2 Εθνική κατηγορία. Επιπλέον, υπήρξε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας (2013-2021) και το 2025 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Αντιπρόεδρος.