Μαρινάκης για Βότση: “Δημοσιογράφος που τίμησε το λειτούργημα με την υπογραφή του”

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση του θανάτου του Γιώργου Βότση. Ήταν ένας δημοσιογράφος που τιμούσε το λειτούργημα και την υπογραφή του, με την αλήθεια να βαραίνει πάντοτε στην προσωπική του ζυγαριά» αναφέρει σε ανάρτησή του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Υπηρέτησε με σθένος τις απόψεις του, ενώ δεν δίστασε να έρθει σε αντιπαράθεση με τους δολοφόνους της 17Ν», σημειώνει και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.