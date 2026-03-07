Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Βότση: "Δημοσιογράφος που τίμησε το λειτούργημα με την υπογραφή του"

Η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση του θανάτου του Γιώργου Βότση. Ήταν ένας δημοσιογράφος που τιμούσε το λειτούργημα και την υπογραφή του, με την αλήθεια να βαραίνει πάντοτε στην προσωπική του ζυγαριά» αναφέρει σε ανάρτησή του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Υπηρέτησε με σθένος τις απόψεις του, ενώ δεν δίστασε να έρθει σε αντιπαράθεση με τους δολοφόνους της 17Ν», σημειώνει και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

