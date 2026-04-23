Μακάριος Λαζαρίδης: “Η σκευωρία που έστησαν πολιτικοί αντίπαλοι εναντίον μου θα πέσει στο κενό”

Στόχος σκευωρίας θεωρεί ότι υπήρξε ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης στην πρώτη δήλωσή του μετά την παραίτησή του.

Στην σύντομη δήλωση υπογράμμισε ότι απαντήσεις θα δοθούν το επόμενο διάστημα μιλώντας για προσπάθειες των πολιτικών του αντιπάλων που θα πέσουν στο κενό.

Αναλυτικά η δήλωσή του Μακάριου Λαζαρίδη:

«Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου πολιτικοί αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας, θα πέσει στο κενό. Μία σκευωρία η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει πολιτικά και ηθικά.

Πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα λάβουν τις απαντήσεις τους και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ, από την Καβάλα, καθώς το οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους που για δύο συνεχόμενες φορές με έχουν στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο».