Μακάριος Λαζαρίδης: Έδειξε “on air” το πτυχίο του – «Δίπλωμα Bachelor στις Τέχνες»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης αντέδρασε στην παραφιλολογία των τελευταίων ημερών δείχνοντας στον αέρα του OPEN το πτυχίο που πήρε από σπουδαστήριο στην περιοχή του Γκύζη, στο οποίο αναγράφεται πως ο υφυπουργός Αγροτικής ανάπτυξης έχει «Δίπλωμα Στις Τέχνες».

Ο νέος υφυπουργός, που κατηγορείται από την αντιπολίτευση πως παράτυπα είχε διοριστεί ειδικός επιστημονικός σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2007, χωρίς να έχει πτυχίο ΑEI/TEI, έδειξε συγκεκριμένα το έγγραφο του πτυχίου.

«Κολέγιο της Νοτιοδυτικής Ευρώπης – Διοικητικό Συμβούλιο: Με την εξουσία που παρέχεται από την Πολιτεία του Ντέλαγουεαρ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και κατόπιν συστάσεων του προσωπικού, με το κατωτέρω απονέμουμε στον Λαζαρίδη Μακάριο το Δίπλωμα Bachelor στις Τέχνες».

Απαντώντας στις ερωτήσεις του Νίκου Στραβελακη και της Μίνας Καραμήτρου είπε πως ο τίτλος σπουδών του είναι από εργαστήριο ελευθέρων σπουδών και όχι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όπως υποστήριξε μάλιστα για τον διορισμό του το 2007 ως επιστημονικού συμβούλου στο δημόσιο δεν απαιτούνταν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και μη αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών ενώ ο ίδιος επιλέχθηκε με γνώμονα την προσωπικότητά του.

Λαζαρίδης: “Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής που έκανα πριν από 40 χρόνια”

Από τη μεριά του ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε: «Το 1987 έκανα μία συνειδητή επιλογή, σε ηλικία 18 ετών, να σπουδάσω σε ένα κολέγιο, στο κολέγιο of the Southern Eastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα κολέγια τότε στην Ελλάδα.

Αποφοίτησα το 1992, αυτό είναι το πτυχίο μου», είπε ο υφυπουργός, απαντώντας στις φήμες για το πτυχίο, για να προσθέσει:

«Το κολέγιο αυτό είχε πάρα πολλά buildings, πάρα πολλά κτήρια και πήγα χθες με τις κόρες μου, να το φωτογραφίσω, στη Λεωφόρο Αμαλίας, εκεί είναι ένα από τα κτήρια που είχε έδρα το κολέγιο, ένα άλλο, που σήμερα είναι νηπιαγωγείο, ένα άλλο είναι ναυτιλιακή εταιρεία.

Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα σπουδών, πολύ αυστηρό, δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής που έκανα πριν από 40 χρόνια».