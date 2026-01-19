Κυριάκος Πιερρακάκης: «Ανάγκη για απτά αποτελέσματα με γρήγορο ρυθμό» – Το μήνυμα πριν το πρώτο Eurogroup επί προεδρίας του

Τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία εξέφρασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του.

Σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε την ανάγκη για «απτά αποτελέσματα» και μάλιστα «με γρήγορο ρυθμό», θέτοντας το πλαίσιο των προτεραιοτήτων του.

Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε τα τέσσερα βασικά σημεία που είχε παρουσιάσει και κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, δίνοντας έμφαση στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, το ψηφιακό ευρώ και την προστασία των οικονομικών βάσεων της Ευρώπης. (POOL PHOTO/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/EUROKINISSI)

Στο επίκεντρο η διεύρυνση της Ευρωζώνης

Όπως ανέφερε, κεντρικό θέμα των συζητήσεων στο Eurogroup θα αποτελέσει η διεύρυνση της Ευρωζώνης, με αιχμή την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, την οποία και χαιρέτισε λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Παράλληλα, στην ατζέντα περιλαμβάνονται και οι προτεραιότητες που προκύπτουν από τις πρόσφατες εργασίες της G7. Τη σχετική ενημέρωση θα πραγματοποιήσει ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Αντουάν Λεσκούρ, καθώς η Γαλλία ασκεί την προεδρία της ομάδας.

Μεταξύ των θεμάτων που θα παρουσιαστούν είναι και οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον, στις 12 Ιανουαρίου, σχετικά με τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες.

Εκλογή νέου αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης και στην εκλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Όπως σημείωσε, «υπάρχει η θεσμική ωριμότητα για την επιλογή του κατάλληλου προσώπου», επισημαίνοντας ότι οι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί είναι αξιόλογες.

Συνολικά έξι υποψήφιοι έχουν υποβάλει φάκελο: ο Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία, ο Μάρτινς Κάζακς από τη Λετονία, ο Μάντις Μύλερ από την Εσθονία, ο Όλι Ρεν από τη Φινλανδία, ο Ρίμαντας Σάντζιους από τη Λιθουανία και ο Μπόρις Βούιτσιτς από την Κροατία.

Το Eurogroup θα εξετάσει τις υποψηφιότητες, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου.