Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρών στον αγιασμό για την έναρξη της νέας Συνόδου της Βουλής τη Δευτέρα 6/10

Το παρών στον αγιασμό για την έναρξη της νέας Συνόδου της Βουλής τη Δευτέρα 6/10 θα δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης στις 11.00 θα παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της νέας Συνόδου της Βουλής, όπως ενημερώνει το γραφείο τύπου του Μεγάρου Μαξίμου.