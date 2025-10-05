Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρών στον αγιασμό για την έναρξη της νέας Συνόδου της Βουλής τη Δευτέρα 6/10
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Το παρών στον αγιασμό για την έναρξη της νέας Συνόδου της Βουλής τη Δευτέρα 6/10 θα δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης στις 11.00 θα παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της νέας Συνόδου της Βουλής, όπως ενημερώνει το γραφείο τύπου του Μεγάρου Μαξίμου.
