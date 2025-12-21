Κουτσούμπας: “Ο λαός μπαίνει στις μυλόπετρες των ανταγωνισμών – Ενεργειακός κόμβος σημαίνει κέρδη για τους λίγους”

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην ιστοσελίδα «NonPapers» ερωτηθείς αν «το μοντέλο ειρηνευτικής συμφωνίας που έφερε ο Αμερικανός πρόεδρος για την Ουκρανία, δημιουργεί προβληματισμό για τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό» είπε ότι «σαφώς και είναι ανησυχητικό, αλλά δεν ήλθε κι από “παρθενογένεση“».

Υποστήριξε ότι «οι πρώτοι διδάξαντες του “αναθεωρητισμού” του διεθνούς δικαίου είναι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, αυτούς και το “έργο” τους στη διάλυση του διεθνούς δικαίου, αντέγραψε η ηγεσία της καπιταλιστικής Ρωσίας».

Ανέφερε επίσης πως «η κυβέρνηση δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ, όχι για την άμυνα, την ασφάλεια της χώρας, αλλά για τις ανάγκες της αστικής τάξης, και βέβαια των συμμάχων τους, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΗΠΑ».

«Κι αυτά», πρόσθεσε, «την ώρα, που η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως δεν έχει για την Υγεία, την Παιδεία, τις συντάξεις και τους μισθούς» αναφέροντας ακόμα πως «και τις νέες φρεγάτες για τα μέτωπα της σύγκρουσης του ευρωατλαντικού μπλοκ με τους ανταγωνιστές του στη θάλασσα της Νότιας Κίνας τις έχουν».

Ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι τα οικονομικά οφέλη από τον αγωγό αερίου της Ρεβυθούσας, «θα κατευθυνθούν στα λίγα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα» ενώ «οι υπόλοιποι θα πρέπει να αρκεστούν σε υποσχέσεις και μεγαλοστομίες».

Τόνισε ότι «η κυβέρνηση καλλιεργεί ηθελημένα μια πλαστή εικόνα, ότι έχει καταφέρει να είναι η “αγαπημένη” του κ. Τραμπ, κι αυτό δήθεν θα ωφελήσει τα εθνικά συμφέροντα. Η προσγείωση θα είναι ανώμαλη. Μάλιστα, θα έλεγα πως η εξέλιξη μας βάζει σε επικίνδυνους ατραπούς…».

Σε σχέση με το ζήτημα που έχει ανακύψει με την Cosco και το λιμάνι του Πειραιά, αναφέρει ότι η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα υποστηρίζουν την λογική της μετατροπής της χώρας σε “κόμβο” ενεργειακό και διαμετακομιστικό «προσδοκώντας την αύξηση της κερδοφορίας μεγάλων ελληνικών μονοπωλίων», και με τον σχεδιασμό αυτό να «“κουμπώνει” κάθε φορά και με τα σχέδια ΕΕ, ΗΠΑ, Ισραήλ, Κίνας κ.ά., που μεταξύ τους βρίσκονται σε ανταγωνισμό».

«Η χώρα και ο λαός μας μπαίνει στις μυλόπετρες των ανταγωνισμών μεγάλων δυνάμεων όπως είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, η ΕΕ, Ρωσία» τονίζει και επικαλούμενος το παράδειγμα της Ουκρανίας, σημειώνει «“κόμβος” σημαίνει κέρδη για τους λίγους, αιματοχυσία για τους πολλούς. Ούτε, βέβαια, τους έσωσαν οι σύμμαχοί τους, οι ευρω-αμερικάνοι, κι ας μας τους παρουσιάζουν ως “εγγύηση” ασφάλειας και ειρήνης».

Είπε ότι «η αμερικανική προεδρία Τράμπ κοιτάει να στρώσει το έδαφος για την κερδοφορία των αμερικάνικων μονοπωλίων, που θα συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, στην εκμετάλλευση του ορυκτού της πλούτου, αλλά και με την πολιτικό-οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία» επιχειρώντας να «τραβήξουν την Ρωσία ή να την ουδετεροποιήσουν στη μεγάλη αναμέτρηση με την Κίνα».

Σημείωσε τον «προσωρινό χαρακτήρα» της όποιας συμφωνίας «γιατί δεν θα επιλύει τις πραγματικές αιτίες αυτής της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία συμπλήρωσε «το σίγουρο είναι ότι αιματοκυλούν δύο λαούς που έζησαν και μεγαλούργησαν μαζί στα χρόνια του σοσιαλισμού. Κερδίζουν τα μονοπώλια της πολεμικής οικονομίας, οι αστικές τάξεις».

Είπε ότι οι κυρίαρχοι κύκλοι της ΕΕ αντιδρούν γιατί «θεωρούν πως στους σχεδιασμούς του Τραμπ δεν υπολογίζονται τα δικά τους συμφέροντα» σημειώνοντας, ταυτόχρονα, τον οξύ ανταγωνισμό εντός της ΕΕ που οδηγεί και σε σοβαρές πολιτικές διεργασίες.

Ερωτηθείς για την δημιουργία σύγχρονου στρατού της ΕΕ, απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι «τώρα το αντιδραστικό δημιούργημα της ΕΕ επιδιώκει να αποκτήσει και πολεμικά “μπράτσα”, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες του ανταγωνισμού με τους ανταγωνιστές του».

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι «η πολεμική οικονομία έχει πολλαπλές προεκτάσεις, εκτός από τη ροή πόρων, αντί αυτοί να δοθούν για κοινωνικές ανάγκες», και ταυτόχρονα «αξιοποιείται από τους κυρίαρχους κύκλους και για να επιβάλλουν στους λαούς “σιγή νεκροταφείου” στις κοινωνικές διαμαρτυρίες, στους αγώνες».

Ερωτηθείς για την Συμφωνία των 20 σημείων για την ειρήνευση στη Γάζα, είπε ότι «η σφαγή συνεχίζεται, κατοχικά στρατεύματα παραμένουν στη Γάζα ενώ το σχέδιο μετατροπής της σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι σε εξέλιξη» και τονίζει:

«Τίποτα δεν μπορεί να λυθεί χωρίς τη λευτεριά του λαού της Παλαιστίνης, χωρίς την ίδρυση του κράτους του, στα σύνορα πριν το 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς κατοχικές δυνάμεις, εποικισμούς και εποίκους, την απελευθέρωση των δεκάδων χιλιάδων πολιτικών κρατουμένων, την επιστροφή των προσφύγων».

Σημείωσε, ακόμα, ότι «η ΕΕ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πιστεύουν πως με, την άδικη για τους Παλαιστίνιους, συμφωνία μπορούν να αδυνατίσουν την απελευθερωτική πάλη του λαού της Παλαιστίνης, να δυσκολέψουν έως και να εξαφανίσουν τη λύση των δύο κρατών».

«Σαφώς και το έγκλημα, που διέπραξε το Ισραήλ στη Γάζα δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ο Νετανιάχου όπως και οι άλλοι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν» υπογραμμίζει, ο Δ. Κουτσούμπας τονίζοντας πως «το κύριο ζήτημα έχει να κάνει με την κατοχή, τη γενοκτονία σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης με τις πλάτες της λεγόμενης “διεθνούς κοινότητας” και παρά την κατακραυγή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο».

Ερωτηθείς αν «η επίθεση της Χαμάς την 7η του Οκτώβρη ήταν τρομοκρατία;» αφού επισημαίνει ότι στις μέρες μας «η έννοια της τρομοκρατίας έχει γίνει “λάστιχο”» αναφέρει, στη συνέχεια, «το ΚΚΕ το χωρίζει χάσμα από τις ιδεολογικές, φιλοσοφικές, πολιτικές προσεγγίσεις και πρακτικές της συγκεκριμένης οργάνωσης, αλλά σε κανένα δεν θα κάνουμε τη χάρη να χαρακτηρίσουμε τρομοκρατία την πάλη ενός λαού, που βιώνει την κατοχή εδώ και 7 δεκαετίες».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογραμμίζει πως «πραγματικός τρομοκράτης είναι ο κατακτητής, το κράτος-δολοφόνος, του Ισραήλ και ο παλαιστινιακός λαός, όπως κάθε λαός έχει το δικαίωμα να οργανώσει τον αγώνα του με τα μέσα που αυτός κρίνει».

Τονίζει, ακόμα, πως «ο λαός της Παλαιστίνης, θα αποκτήσει τη δική του πατρίδα, μέσα από πολύ σκληρό αγώνα και την αλληλεγγύη των λαών όλους του κόσμου, ανάμεσά τους και του ελληνικού. Όσα εμπόδια κι αν του βάλουν, όσες “ταφόπλακες” κι αν εφεύρουν».

Ερωτηθείς «ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα στην περιοχή;» αναφέρθηκε στις επιδιώξεις της αστικής τάξης του Ισραήλ σε ανάδειξη της σε βασική δύναμη στην Αν. Μεσόγειο και την Μ. Ανατολή και στην επιχείρηση αξιοποίησης της αναβάθμισης του ρόλου του από τις ΗΠΑ και την ΕΕ για τους δικούς τους στόχους.

Ως προς την αποδοχή του σημερινού προέδρου της Συρίας, Αλ Σαράα από τη διεθνή κοινότητα, αναφέρει χαρακτηριστικά «εδώ κι αν φαίνεται η υποκρισία τους για την τρομοκρατία. Οι τρομοκράτες μπήκαν στο ευρωατλαντικό ιμπεριαλιστικό “πλυντήριο” και βγήκαν “αγγελούδια“, μιας και τους πήγε “γάντι” με τον σχεδιασμό συρρίκνωσης της ρωσικής επιρροής στη Μέση Ανατολή».

Ερωτηθείς αν «απέτυχε το σοσιαλιστικό μοντέλο Τσάβεζ» είπε, μεταξύ άλλων, ότι «στην Βενεζουέλα δεν έγιναν ποτέ οι βαθιές κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές που προϋποθέτει η επανάσταση», προσθέτοντας «από τη στιγμή που η χώρα και η οικονομία της δουλεύει με βάση το κέρδος, όταν η εργατική δύναμη εξακολουθεί να είναι εμπόρευμα, όταν η χώρα είναι τόσο διασυνδεδεμένη με την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία και γίνεται “μπαλάκι” στους ανταγωνισμούς των ισχυρότερων παικτών, όσες φορές κι αν κλείνεις τη λέξη “αντιιμπεριαλισμός” δεν θα υπάρξει όφελος...».

Σχετικά με τις απειλές Τράμπ κατά της Βενεζουέλας και του προέδρου Πέδρο της Κολομβίας είπε ότι βάσει της «Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας των ΗΠΑ» στόχος είναι η «λεγόμενη “επανεγκαθίδρυση” της αμερικανικής κυριαρχίας στο δυτικό ημισφαίριο» σε ανταγωνισμό με την Κίνα.

«Για τον Πέδρο, τον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο, να πω, πως έχει λάβει το μήνυμα, εάν κρίνω από τις τελευταίες δηλώσεις του, που συστήνει “μεταβατική δημοκρατική κυβέρνηση” στη Βενεζουέλα, για να μην περάσει, όπως λέει, η κρίση και στη χώρα του» κατέληξε στη συνέντευξή του ο Δ. Κουτσούμπας.