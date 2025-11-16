Κώστας Καραμανλής για τον Δημήτρη Σταμάτη: «Αποχαιρετώ τον συναγωνιστή από τα πρώτα μας βήματα στη Θεσσαλονίκη»
Τι ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, πήρε θέση για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη.
«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Τον πολιτικό της ευθύνης και του μέτρου. Τον ακέραιο άνθρωπο.
Τον συναγωνιστή, από τα πρώτα μας βήματα, στη Θεσσαλονίκη. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου» ανέφερε ο Κώστας Καραμανλής.
