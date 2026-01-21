Κωνσταντοπούλου: Υποσχόμαστε ότι πολύ σύντομα ο αγροτικός κόσμος θα ανασάνει

«Θέλετε να πιστέψουμε ότι η προτεινόμενη επιτροπή θα είναι ‘η καλή’, και δεν ήταν καλή η προηγούμενη, που ευαγγελιζόσασταν τον Ιούλιο, τότε που «μπαζώσατε» τη διαδικασία για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, και να καλύψετε τους ‘υπόλογους’ Αυγενάκη και Βορίδη;». Αυτό το ερώτημα έθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την τοποθέτησή της επί της πρότασης του πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

«Ο ‘παπατζής’ πρωθυπουργός σας, έλεγε τον περασμένο Οκτώβριο ότι θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή ‘όποιος θέλετε’. Και ο ‘Φραπές’ και ο ‘Χασάπης’ και ο κ. Μυλωνάκης και ότι ‘εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο’ [. . .] Και τα αλλάξατε και αυτά» είπε η κα Κωνσταντοπούλου. Ο πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο για κανένα μάρτυρα, τελικά στήθηκε ‘τείχος προστασίας’ για όλους τους μάρτυρες που εμείς ζητήσαμε αλλά και για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, που είναι ο κατ’ εξοχήν μάρτυρας, και σήμερα δεν ήρθε (στην ολομέλεια) γιατί ήξερε ότι θα έπρεπε σε αυτά να απαντήσει», είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, παρατήρησε ότι σήμερα επιτεύχθηκε μία «πολύ μεγάλη νίκη» των αγροτών, που είναι το «μπλοκάρισμα» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην συμφωνία ΕΕ-Mercosur για τα αγροτικά. «Εμείς χαιρετίζουμε αυτή τη νίκη, χαιρετίζουμε τον αγώνα των αγροτών, στηρίζουμε τα αιτήματά τους που είναι τα πλέον δίκαια, έχουμε πρόγραμμα 27 σημείων για τα αγροτικά – ακούγοντας τους αγρότες και όχι τους κηφήνες και τα λαμόγια – και υποσχόμαστε ότι πολύ σύντομα, τότε που δεν θα είσαστε στην κυβέρνηση, ότι ο αγροτικός κόσμος θα ανασάνει» βεβαίωσε η κα Κωνσταντοπούλου.