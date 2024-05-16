ΚΚΕ: Μια ακόμα γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και της κρατικής αδιαφορίας

Το ΚΚΕ με ανακοίνωση του πήρε θέση για την δολοφονία της 40χρονης γυναίκας στο Μενίδι από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της.

«Μια ακόμα γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και της κρατικής αδιαφορίας και έλλειψης όλων των αναγκαίων μέτρων ολόπλευρης κοινωνικής προστασίας και στήριξης των γυναικών» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τη γυναικοκτονία στο Μενίδι» και τονίζει:

«Όσο οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ως “κόστος” και αποκλειστικά ατομική ευθύνη την ανάγκη των γυναικών να ξεφύγουν από μία βίαιη και παθογόνα σχέση, όσο παραμένει ο “Γολγοθάς” των χρονοβόρων και πολυδάπανων νομικών διαδικασιών, τόσο θα μετράμε αποτρόπαια εγκλήματα και η συζήτηση θα εξαντλείται στα panic button και στην αυστηροποίηση της ποινικής μεταχείρισης των δραστών, η οποία -όσο αναγκαία κι αν είναι- από μόνη της δεν αρκεί».

