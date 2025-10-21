ΚΚΕ: Κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στην τροπολογία για τον Άγνώστο Στρατιώτη
Το γνωστοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος
Το ΚΚΕ καταθέτει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στην τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως γνωστοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος έκανε λόγο για «πολιτικό ζήτημα» στην κυβέρνηση, το οποίο αναδεικνύεται από την απουσία του Νίκου Δένδια στη συζήτηση επί της τροπολογίας στη Βουλή.
Έπειτα πήρε τον λόγο ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος είπε ότι «αν πιστεύει ο κ. Φαμελλος ότι υπάρχει ρήγμα στην κυβέρνηση να καταθέσει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία, ώστε να επιβεβαιώσει η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας σύσσωμη ότι τάσσεται υπέρ της ρύθμισης».
