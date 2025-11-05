ΚΚΕ για την «Έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία»: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι»

«Η “Έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία“, παρά τους εκτός τόπου και χρόνου πανηγυρισμούς των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης, κάθε άλλο παρά αποτελεί “χαστούκι στην Τουρκία”, όπως ισχυρίζονται. Το αντίθετο μάλιστα. Η εν λόγω Έκθεση έρχεται αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της συμφωνίας για τα 44 μαχητικά Εurofighter που εξασφάλισε το Τουρκικό κράτος με την στήριξη κι υπογραφή της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας αλλά και της -εκτός ΕΕ- Βρετανίας» αναφέρει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

«Οι προχωρημένες εδώ και καιρό πολεμικές μπίζνες των ισχυρότερων κρατών της ΕΕ με την αστική τάξη της Τουρκίας, ανεξάρτητα από το αν η ίδια και οι όμιλοί της θα ενταχθούν τελικά και “με τη βούλα” στο πρόγραμμα SAFE, επιβεβαιώνουν ότι την αντιμετωπίζουν ήδη σαν “στρατηγικό εταίρο” και βεβαίως στενό ΝΑΤΟικο σύμμαχο. To ίδιο κάνει άλλωστε κι η Έκθεση. Αποτελεί μάλιστα τόσο “στρατηγικό” σύμμαχο που η Έκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, ως μια “ανεπίλυτη διένεξη σχετικά με την υφαλοκρηπίδα και τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες”. Πρόκειται για επικίνδυνη τοποθέτηση που υποβαθμίζει τις αμφισβητήσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας στο Αιγαίο και τις συνέπειες στα ελληνικά νησιά και τα κυριαρχικά δικαιώματα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για απαράδεκτους συμβιβασμούς και απερίσπαστη πολυεπίπεδη συνεργασία με στόχο τις μπίζνες ΕΕ και Τουρκικής κυβέρνησης με «κυρίως πιάτο» την πολεμική οικονομία. Πρόκειται για ένα ακόμα μεγαλοπρεπές “άδειασμα”, όχι μόνο στον εφησυχασμό της κυβέρνησης της ΝΔ περί “ελληνικών συνόρων που είναι και σύνορα της ΕΕ”, αλλά και της σύμπλευσης και δημιουργίας αυταπατών κι από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα-απολογητές της ΕΕ».

«Ανάλογους κινδύνους», προσθέτει η ΕΟ του ΚΚΕ, «τροφοδοτεί και η απαράδεκτη τοποθέτηση της Έκθεσης για το Κυπριακό, καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε καταδίκη της εισβολής και κατοχής του νησιού από το Τουρκικό κράτος. Αντίθετα, το “προϊόν” αυτής ακριβώς της εισβολής και κατοχής, το ψευδοκράτος, αναφέρεται ως: “λεγόμενη, διεθνώς μη αναγνωρισμένη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»”. Επίσης τα κατεχόμενα αναφέρονται ως: “περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση”!

Οι τοποθετήσεις αυτές ταιριάζουν “γάντι” με τα σχέδια ΝΑΤΟποίησης της Κύπρου, ανεξάρτητα από την ακριβή μορφή που αυτή τελικά θα λάβει. Προφανώς, λοιπόν, δεν ήταν “καπνός χωρίς φωτιά” η πρόσφατη έκθεση από τον επίσημο ερευνητικό οργανισμό (JRC) της Κομισιόν που αναγνώριζε το ψευδοκράτος και το λεγόμενο “Τούρκο-Λιβυκό σύμφωνο”… Ούτε επίσης είναι συμπτωματική η μεθόδευση για κατάργηση του βέτο που θα ανοίξει διάπλατα, μεταξύ άλλων την παραπέρα στρατηγική συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκική κυβέρνηση. Όσο για τις όποιες επικριτικές αναφορές στην έκθεση, αυτές λειτουργούν ως άλλοθι και εντάσσονται στο πλαίσιο των εξελισσόμενων παζαριών ανάμεσα στην ΕΕ και το Τουρκικό κράτος.

Το περιεχόμενο της έκθεσης πάει χέρι-χέρι με τα σχέδια αναθέρμανσης των συνομιλιών για την προώθηση των διχοτομικών σχεδιασμών στην Κύπρο και με στόχο να μοιραστεί η μεγάλη πίτα των ενεργειακών κοιτασμάτων ανάμεσα στους ομίλους. Αυτή η μοιρασιά κερδών των μονοπωλίων προϋποθέτει να παραμεριστούν ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων για να «τρέξουν» ανεμπόδιστα τα σχέδια αγωγών κι υποδομών συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το πανάκριβο για το λαό αμερικανικό LNG, όπως και για εξορύξεις σε “γκριζαρισμένα” οικόπεδα με δήθεν “αμερικανικές εγγυήσεις” από τις οποίες ο λαός μας έχει δεινοπαθήσει στο παρελθόν αναρίθμητες φορές».

«Αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε πίσω από τους αποπροσανατολιστικούς πανηγυρισμούς ισχυρών τμημάτων της αστικής τάξης της χώρας και της κυβέρνησης της ΝΔ αυτές τις ημέρες για την ενεργειακή σύνοδο και τα χρυσοφόρα για τους ενεργειακούς ομίλους συμβόλαια που τη συνοδεύουν, ούτε βεβαίως από τα “στρας” της νέας Αμερικανίδας πρέσβη.

Ο λαός να επαγρυπνεί και να οργανώσει την πάλη του ενάντια τόσο στην πολεμική εμπλοκή και προετοιμασία, όσο και στην «ειρήνη» των καπιταλιστών με πανάκριβες για τον λαό ενεργειακές συμφωνίες με θυσία τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα» τονίζει, καταλήγοντας, η ΕΟ του ΚΚΕ.