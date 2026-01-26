Κεφαλογιάννης: Το 112 εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος

Για το 112 που έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο στον δημόσιο λόγο αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews ανέφερε ότι «όταν εκδίδεται το 112, δεν είναι για αποσύρουμε ευθύνες ως κράτος, αλλά κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η Επιτροπή απαρτίζεται από μετεωρολόγους, υδρολόγους και επιστήμονες εξειδικευμένους στα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι πόλεις μας όπως είναι χτισμένες δεν έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τα καιρικά αυτά φαινόμενα».

Παράλληλα, όπως τόνισε «αυτό που πρέπει να κάνουμε για να πούμε ότι είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, είναι να ρίξουμε όλο το βάρος στην πρόληψη για να μπορούμε να μετριάζουμε τις συνέπειες», ενώ έκανε μια δημόσια έκκληση να ακούνε οι πολίτες τις οδηγίες των Αρχών.