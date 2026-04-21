Κακλαμάνης για 21 Απριλίου: “Μαύρη κηλίδα στη σύγχρονη Ιστορία της πατρίδας μας”

«Επιβάλλεται μνήμη και υπευθυνότητα στις αποφάσεις μας, για να μην βιώσουμε ποτέ άλλοτε 21η Απριλίου» τονίζει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή την συμπλήρωση 59 χρόνων από την μαύρη επέτειο της κατάλυσης της Δημοκρατίας στην χώρα μας, το 1967.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων αναφέρει ότι «η 21η Απριλίου 1967, αποτελεί ένα ορόσημο, μαύρη κηλίδα στη σύγχρονη Ιστορία της πατρίδας μας» και υπενθυμίζει πως «πριν 59 χρόνια τέτοια μέρα, φανατικοί συνταγματάρχες θέλησαν να φυλακίσουν τη Δημοκρατία, υψώνοντας “σιδηρούν παραπέτασμα” στους αντιπροσωπευτικούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Επέβαλλαν σιγή στη διατύπωση ελεύθερης γνώμης, βασανισμούς και φυλακίσεις αντιφρονούντων για μια ολόκληρη επταετία. Η συνέπεια ήταν να οδηγηθούμε τελικά στην εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο και την κατοχή έκτοτε του 36% των εδαφών του νησιού».

Ο κ. Κακλαμάνης υπογραμμίζει ότι «σήμερα, 59 χρόνια μετά από εκείνη την αποφράδα μέρα για τη Δημοκρατία, έχουμε χρέος όλοι μας, να τιμούμε τους αγώνες για την αποκατάστασή της. Να θυμόμαστε και να μην σιωπούμε» και «ως υπεύθυνοι πολίτες, είναι απαγορευτικό να παίζουμε με τους θεσμούς για να αποτρέψουμε να εμφανιστούν ξανά στο μέλλον κάποιοι που θα επιχειρήσουν να βάλουν την Ελλάδα και πάλι “στο γύψο” Για να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε ελεύθερο αέρα, με ελεύθερη σκέψη, ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ελεύθερη δημιουργία, να ζούμε εντέλει ελεύθερα. Για να συλλογιζόμαστε σωστά και να επιλέγουμε τους εκπροσώπους μας ορθά. Δεν χωρούν αστεία με τους θεσμούς, με τη Δημοκρατία μας».