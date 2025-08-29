Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο της Σέβης Βολουδάκη

Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτού Χανίων, Σέβης Βολουδάκη, εκφράζοντας τη στήριξή της προς την ίδια και την ομάδα της. Η πολιτική πράξη αυτή καταδεικνύει τη δράση ακραίων στοιχείων που προσπαθούν να εκφοβίσουν και να δημιουργήσουν κλίμα τρομοκρατίας.

Η Νέα Δημοκρατία καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να εκφράσουν την ίδια σαφή καταδίκη και να δείξουν την αλληλεγγύη τους απέναντι σε τέτοιες θρασύδειλες ενέργειες. Επιπλέον, τονίζει πως τα στελέχη της δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους επιθέσεις.

«Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται. Οι επιθέσεις σε πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας και όλοι οφείλουμε να αντισταθούμε σε αυτές», δήλωσε εκπρόσωπος του κόμματος, προσθέτοντας ότι το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει το έργο του με αφοσίωση και χωρίς εκπτώσεις.

Η Νέα Δημοκρατία καλεί όλους τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι και να στηρίξουν την ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, καταδικάζοντας τη βία και τους βανδαλισμούς, που πλήττουν τη δημοκρατία και την πολιτική ζωή της χώρας.