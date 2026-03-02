Γιώργος Γεραπετρίτης: Συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής εν μέσω του πολέμου στην Μέση Ανατολή

Υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, συγκαλείται εκτάκτως για την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Σχετικά με τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα.

Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.