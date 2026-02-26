Γεραπετρίτης – Ρούμπιο: Όσα συζήτησαν στην συνάντηση στον Λευκό Οίκο –  Στην Αθήνα το 2026 ο 6ος γύρος Στρατηγικού Διαλόγου

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε, σήμερα (26.02), με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συνάντηση διήρκησε 50 λεπτά και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Κατά τη συνάντηση, αναδείχθηκε η σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ εντός του έτους στην Αθήνα.

Αμφότεροι τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, με επίκεντρο τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις.

Παράλληλα, συμφώνησαν στην περαιτέρω προώθηση των συνεργειών Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της ναυτιλίας, ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας.

Ακόμα, έδωσαν έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω, μεταξύ άλλων, του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC, ως σημαντικής εναλλακτικής όδευσης για την οποία τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκλίνουν.

Την ίδια ώρα, αναδείχθηκε η σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, δεδομένων και των διμερών και τριμερών συνεργασιών της Ελλάδας με χώρες της περιοχής.

Οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν ακόμη στο μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων και υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσής τους.

Συμφώνησαν, επίσης, να εντείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Συμβούλιο Ειρήνης, με επίκεντρο τη Γάζα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση της Γάζας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα.