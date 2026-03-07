Φάμελλός: Το συλλυπητήριο μήνυμα για τον Γιώργο Βότση – “Δημοσιογράφος με ελεύθερη και ανατρεπτική σκέψη”

Το δικό του συλλυπητήριο μήνυμα για τον δημοσιογράφο Γιώργου Βότση που έφυγε από την ζωή σήμερα σε ηλικία 88 ετών έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει για τον δημοσιογράφο σε σημερινή (7/3) του ανάρτηση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με θλίψη αποχαιρετούμε έναν δημοσιογράφο με ελεύθερη, δυνατή και ανατρεπτική σκέψη και με σπουδαία αντιδικτατορική δράση.

Ο Γιώργος Βότσης με την προοδευτική του ματιά και τη μαχητική του γραφή, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για κάθε νέο δημοσιογράφο. Για την ανεξάρτητη πολιτική δημοσιογραφία, που σημάδεψε μια μεγάλη περίοδο της μεταπολίτευσης.

Θα τον θυμόμαστε με θαυμασμό και απεριόριστο σεβασμό.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του