Φάμελλος: “Μητσοτάκης και Γεωργιάδης μοναδικοί υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση στην Υγεία”

«Είναι επικίνδυνος ο κατήφορος των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη για την Υγεία των Ελλήνων πολιτών» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψη του στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου 79χρονης γυναίκας στο νησί.

Ακολούθως πρόσθεσε: «Ενώ το πρόβλημα ήταν η υποστελέχωση, στοχοποιούνται οι εργαζόμενοι και ανακοινώνει ο κ. Γεωργιάδης ότι θα κάνει ΕΔΕ. Θα κάνει πειθαρχικό έλεγχο για αυτά που ο ίδιος ήξερε; Αν απαιτείται πειθαρχικός έλεγχος, αυτός πρέπει να γίνει για τον κ. Μητσοτάκη και για τον κ. Γεωργιάδη. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση στην Υγεία». Υπενθύμισε τις κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας εδώ και έναν χρόνο, αλλά και το έγγραφο που απέστειλαν 2.000 κάτοικοι του νησιού στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την 1η Αυγούστου για την επικίνδυνη υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επεσήμανε ακόμη, ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει δύο κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις για το θέμα του Κέντρου Υγείας Αίγινας, πέρυσι τον Σεπτέμβριο και φέτος τον Ιούλιο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντηση που είχε με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εξήρε την προσπάθεια, την αυταπάρνηση και το φιλότιμο που δείχνουν οι εργαζόμενοι για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, παρά την υποστελέχωση. Και σημείωσε ότι απαιτείται γενναία αύξηση των αμοιβών του προσωπικού και κίνητρα για τις νησιωτικές περιοχές.

«Δεν πρέπει να γίνει μαύρο πρόβατο το Κέντρο Υγείας της Αίγινας. Πρέπει να στηρίζουμε τη δημόσια Υγεία. Μετά από αυτό το τραγικό γεγονός, αντί ο υπουργός να σφυρίζει αδιάφορα ή να εξαγγέλλει ΕΔΕ, ενώ ήταν εν γνώσει του τα ελλείμματα, πρέπει να βγει να πει ότι έχει την πλήρη ευθύνη και να μην ρίχνει την ευθύνη στους οδηγούς, οι οποίοι και κάνουν ό,τι μπορούν και δεν παίρνουν άδειες» τόνισε και συμπλήρωσε: «Το να φτάσει ο γιατρός που συναντήσαμε σήμερα στο Κέντρο Υγείας να έχει τέσσερις συνεχόμενες ημέρες εφημερία, τέσσερα 24ωρα συνεχώς δουλειάς και ευθύνης, αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Προσφέρουν πολλές φορές με αλληλεγγύη, αυταπάρνηση και πάνω από τις υποχρεώσεις τους. Εμείς μαζί τους είμαστε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια ισχυρή Πολιτεία δεν περιμένει την αλληλεγγύη και το φιλότιμο. Πρώτα από όλα μεριμνάει για την ασφάλεια και την Υγεία των πολιτών. Αντίθετα σε όλη την Ελλάδα μεθοδεύεται από την κυβέρνηση ένα αδύναμο ΕΣΥ και χτυπάμε καμπανάκι».

Τον Σωκράτη Φάμελλο συνόδευε ο τομεάρχης Υγείας Ανδρέας Παναγιώτοπουλος, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Τζένη Διαμαντοπούλου, Τρύφων Αλεξιάδης και Χρήστος Λαμπρίδης, οι πρώην υπουργοί Αλέκος Φλαμπουράρης και Κώστας Γαβρόγλου, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη του κόμματος.