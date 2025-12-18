Φάμελλος: Η στρατηγική είναι απλά να τακτοποιήσουμε “τους δικούς μας” σε μικρό και μεγάλο επίπεδο

«Η Ελλάδα απέκτησε growth strategy, αναπτυξιακή στρατηγική επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ήμουν στους συντάκτες και συζητήθηκε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και υπάρχουν πρακτικά, για να αποδείξω την υπεκφυγή σας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, απαντώντας στον αν. Υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, στην Ολομέλεια της Βουλής για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Αποσυνδέσατε τον αναπτυξιακό νόμο από την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για να κάνουν πάρτυ οι κολλητοί σας και οι νταβατζήδες», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι και στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, φρόντισε πάλι να «τακτοποιήσει, με γύρισμα στα δάνεια, τους κολλητούς για να πάρουν χαμηλά επιτόκια». «Και όλα τα κρίσιμα έργα του κοινωνικού τομέα της κλιματικής ανθεκτικότητας, τώρα, εξάγονται και απορρίπτονται», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Ν. Παπαθανάσης για τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού της Ευρώπης και ότι είναι χαμηλά η Ελλάδα, διερωτήθηκε: «Δηλαδή, έχουμε τον πρόεδρο του Εurogroup και είμαστε στην απέξω; Μας ‘έχουν ρίξει’ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πανηγυρίζετε ότι έχουμε τον πρόεδρο του Εurogroup;».

«Μαζέψατε τις αποφάσεις στην Αθήνα για να τακτοποιήσετε δικούς σας. Κάνατε πέντε χρόνια να πάρετε μπροστά, ενώ σας αφήσαμε νομοθετημένο το πρώτο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρώπης και είχα βάλει και εγώ υπογραφές σε αυτή την απόφαση και το ξέρει πολύ καλά η Δυτική Μακεδονία, που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα δημογραφικής ταπείνωσης», υπογράμμισε. Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και για την κλιματική προσαρμογή, υπογράμμισε πως έχει ανακοινώσει «μόνο εκείνη την ηλεκτροκίνηση και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε φορτιστές».

Ως «μεγαλύτερη απώλεια της πατρίδας μας φέτος» χαρακτήρισε το γεγονός ότι «η πράσινη ενέργεια, η οποία παρήχθη στην Ελλάδα φέτος, πετιέται διπλάσια από πέρυσι στη θάλασσα».

«Παράγεται στην Ελλάδα πράσινη φθηνή ενέργεια που μπορεί να πάει δωρεάν στους αγρότες για να επιβιώσουν. Ως επιλογή στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα. Και έχουμε διπλάσια. Διπλάσια. Τερατώδες», είπε.

Τέλος, ρώτησε τον αν. Υπουργό πότε θα ασχοληθεί η κυβέρνηση με τους αγρότες και το θέμα που πορέκυψε με τον ΕΛΤΑ, «ενώ όλη η ύπαιθρος αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά φλέγεται μέσα σε παγωμένες μέρες».

«Ως εδώ. Δεν περνάνε πια αυτά. Πρέπει να φύγετε το συντομότερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είστε επικίνδυνοι για την πατρίδα», κατέληξε.

Σε δεύτερη απάντηση του στον αν. Υπουργό, ο Σ. Φάμελλος επέμεινε ότι υπήρχε σχέδιο ανάπτυξης από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα του υπουργείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιδρώντας στο επιχείρημα ότι είναι άλλο αναπτυξιακός νόμος, που χρηματοδοτεί επενδύσεις, και άλλο το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, είπε πως «αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα» και επανέλαβε ότι ο κ. Γεωργιάδης αποσύνδεσε τον αναπτυξιακό νόμο από το σχέδιο ανάπτυξης γιατί ήθελε να χρηματοδοτήσει τους «κολλητούς».

«Γι’ αυτό σας λέμε ότι δεν έχετε σχέδιο για την αγροτική παραγωγή. Γι’ αυτό σας λέμε ότι γίνεται ό,τι να ναι έξω. Μόνο φραπέδες, χασάπηδες, Φεράρι και Πόρσε. Αυτό και ρουσφέτια παντού, όπως τα ΕΛΤΑ. Χιλιάδες ρουσφέτια πέρναγαν από τα γραφεία υπουργών», είπε μεταξύ άλλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά το θέμα της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε το πρώτο Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, «πριν γίνουν οι μεγάλες συζητήσεις στον ΟΗΕ, πριν ξεκινήσει η θεσμοποίηση αυτού του θεσμού».

«Με προαποφασισμένη την ΑΑΔΕ, με μειωμένους πόρους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με μειωμένους πόρους στο μεσοπρόθεσμο της χώρας. Και με ελλιπή διαπραγμάτευση και εκπροσώπηση στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα υπάρχει αύριο, όταν, έστω στην προδιαπραγμάτευση, είναι πάνω από 20% μειωμένοι οι πόροι για τη νέα περίοδο για την αγροτική πολιτική», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε τρίτη του παρέμβαση, ο Σ. Φάμελλος χαρακτήρισε «προκλητικό» τον Ν. Παπαθανάση. «Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει και έχει δημοσιοποιήσει με επίσημη υπογραφή, έναν μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό. Σε αυτό υπάρχει η υπόθεση ανάπτυξης για τον επόμενο χρόνο, της τάξης του 10%, που λαμβάνει υπόψη και τις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Και, δυστυχώς, στην τετραετία υπάρχει μια καθίζηση των επενδύσεων στο 0,9% και στο 0,8% την τελευταία χρονιά», ανέφερε.

«Από τη μια μεριά, δεν υπάρχει σχέδιο. Δηλαδή, η στρατηγική είναι απλά να τακτοποιήσουμε ‘τους δικούς μας’ σε μικρό και μεγάλο επίπεδο, εννοώ επιχειρήσεις ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι το παραγωγικό μοντέλο έχει πήλινα πόδια, που λέμε. Δεν έχει προοπτική, δεν είναι βιώσιμο και δεν μπορεί να συναγωνιστεί τις αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και στο περιφερειακό επίπεδο», πρόσθεσε.