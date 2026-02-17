Φάμελλος από την Αιτωλοακαρνανία: «Το καθεστώς Μητσοτάκη εκπροσωπεί την ολιγαρχία και ερημώνει την περιφέρεια»

«Διεκδικώ και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το Τεχνικό Επιμελητήριο να είναι πραγματικά τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας και να μπορεί να προσφέρει και στην αναβάθμιση της τεχνικής παραγωγής της χώρας, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Aλλά και της ποιότητας ζωής των μηχανικών. Γιατί τώρα έχουμε μια επίθεση στα δικαιώματα των ελεύθερων επαγγελματιών από την κυβέρνηση, που άλλα υποσχέθηκε το 2019 και άλλα κάνει, όπως π.χ. με το χαράτσι της τεκμαρτής φορολόγησης». Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στην τοποθέτηση του στο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, κατά τη χθεσινή περιοδεία του στην περιοχή.

Ο κ. Φάμελλος σημείωσε πως είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει οργανωμένη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιονία Οδό, εξέφρασε την ανησυχία του για την επανεκκίνηση του σχεδίου εκτροπής του Αχελώου κόντρα σε αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων και άσκησε κριτική για τα ελλείμματα της κυβερνητικής πολιτικής για το περιβάλλον: «Πού βρίσκονται τα σχέδια που είχε αναθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ -και αναφέρομαι στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, που είχα και εγώ την ευθύνη της υπογραφής των συμβάσεων το 2019- για το σημαντικό φυσικό κεφάλαιο του νομού, όπως είναι η λίμνη Τριχωνίδα; Πού βρίσκονται αυτά τα σχέδια και γιατί δεν είναι οργανωμένες οι χρήσεις γης; Αντί, δηλαδή, να έχουμε υποδομές και έργα, έχουμε υποβάθμιση περιβάλλοντος και υποχώρηση της ποιότητας ζωής».

Στον Εμπορικό Σύλλογο μίλησε για το μεγάλο πρόβλημα του συνδυασμού της χαμηλής αγοραστικής δύναμης, της ακρίβειας και της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κ. Φάμελλος κατέθεσε συνοπτικά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα και τα φάρμακα, μείωση στο ελάχιστο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για «ασυδοσία της κυβέρνησης», η οποία «αντί να κάνει κάτι για τη φοροδιαφυγή και την ώρα που αφήνει χωρίς φορολόγηση τα μερίσματα και τα δισ. κερδών της ΔΕΗ και των τραπεζών, τα βάζει άδικα με τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες».

«Υπάρχει μια αντίληψη που αντιμετωπίζει το φυσικό κεφάλαιο ως αναστολέα της ανάπτυξης και το περιβάλλον ως αντίπαλο της οικονομίας. Η δική μας η ανάγνωση -και τώρα και την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ- ήταν ότι το περιβάλλον είναι πόρος ανάπτυξης και το φυσικό κεφάλαιο μπορεί να ανατροφοδοτήσει και να δώσει πλουραλισμό, ποικιλία στην οικονομία και στην ανάπτυξη που βοηθάει και την κοινωνική συνοχή και την αποκέντρωση», τόνισε από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

«Για εμάς είναι καταστροφικό ότι καταργήθηκαν οι φορείς προστατευόμενων περιοχών με την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ. Διαχείριση περιβάλλοντος δεν μπορεί να γίνει από την Αθήνα. Πρέπει να υπάρχει αποκέντρωση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών για να είναι συνυπεύθυνοι και συμμέτοχοι στο σχέδιο και στην παρακολούθηση της προστατευόμενης περιοχής», συμπλήρωσε και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ανασφάλεια και την ομηρία των εργαζόμενων των φορέων: «Άνθρωποι που δουλεύουν 15-20 χρόνια δεν έχουν ακόμα λύσει τα προβλήματα της εργασιακής ασφάλειας και των αμοιβών. Και μαθαίνουμε ότι ακόμα και τώρα, μετά από επτά χρόνια της κυβέρνησης της ΝΔ, υπάρχουν εργαζόμενοι των φορέων που είναι στον αέρα. Ας λύσουμε πρώτα απ’ όλα το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων και ταυτόχρονα εμείς θα προσπαθούμε να τροφοδοτήσουμε και την αποκέντρωση αυτών των φορέων για να έχουμε και προστασία περιβάλλοντος και τοπικό αναπτυξιακό όφελος».

«Το καθεστώς Μητσοτάκη τα έχει βάλει με όλους τους εργαζόμενους και όλες τις κοινωνικές ομάδες των ανθρώπων της εργασίας. Γιατί εφαρμόζεται στη χώρα μας το σχέδιο Πισσαρίδη, που σημαίνει ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Να μπορούν να πλουτίζουν τα ολιγοπώλια και να κλέβουν το κέρδος της εργασίας των πολιτών. Οι επόμενες εκλογές πρέπει να γίνουν το συντομότερο για να γλιτώσουμε από αυτήν τη διεφθαρμένη κυβέρνηση. Και να υπάρχει προοδευτική, τίμια κυβέρνηση. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και κάνουμε τα πάντα γι’ αυτό», επεσήμανε ο κ. Φάμελλος κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για «σχέδιο ερήμωσης της ελληνικής υπαίθρου», ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα του κόστους ενέργειας για τους παραγωγούς, το υψηλό κόστος στα αγροεφόδια και το έλλειμα ρευστότητας. Κατήγγειλε την ασυδοσία των μεσαζόντων, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση επειδή δεν έλαβε μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς και μίλησε για τις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε πως «κανένας “Φραπές” και κανένας “Χασάπης” δεν έχει δώσει πίσω τις επιδοτήσεις που πήραν με στημένους ελέγχους, ώστε να ξαναγυρίσουν και να κατανεμηθούν οι πόροι αυτοί στους τίμιους αγρότες και αγρότισσες».

Αφού στάθηκε στο πλευρό των αγροτών που διεκδικούν, υπενθύμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Left έβαλαν μπλόκο στη Mercosur και κατέθεσε τις προτάσεις για αγροτικό ρεύμα στα 6 λεπτά ανά κιλοβατώρα με δημόσια ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αναστολή κατασχέσεων, πλήρη αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου και διαθεσιμότητα μικροπιστώσεων. Επίσης, τόνισε την ανάγκη εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, κάνοντας αναφορά στο σχέδιο νόμου για το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής που κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά.

«Χρειάζεται μια ισχυρή πολιτεία. Χρειάζεται ένα κράτος, το οποίο να έχει κανόνες. Η ΝΔ δεν θέλει να υπάρχουν κανόνες γιατί μέσα στο αλαλούμ κάνει κουμάντο όποιος έχει κολλητό τον πιο ισχυρό. Αυτή είναι η λογική που έχει ο κ. Τραμπ. Η λογική του ισχυρού. Η λογική της Άγριας Δύσης. Εμείς έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη και πιστεύουμε στη δημοκρατία. Η δημοκρατία, όμως, θέλει ένα ισχυρό κράτος, θέλει κανόνες», ανέφερε καταληκτικά.

Κατά τη συνάντηση με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να εκπροσωπεί, αλλά και να μαθαίνει από τον κόσμο της εργασίας. «Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια λεγόμενη “κοινωνική συμφωνία”, ως τη λύση στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων, που δεν περιέχει ούτε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ούτε το μέτρο της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, ούτε το μέτρο της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Και αφήνει τους εργαζόμενους χωρίς την κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων, παρ’ ότι η Ευρώπη λέει ότι πρέπει να έχουμε συλλογικές συμβάσεις και είναι δικαίωμα των εργαζομένων» επεσήμανε, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και κατηγορώντας την πως έχει φέρει έναν κυκεώνα αντεργατικών ρυθμίσεων, με εργαζόμενους που «δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τον μισθό τους λόγω της ακρίβειας» και με ένα «τεράστιο πρόβλημα εργατικών δυστυχημάτων».

«Τελικά η κυβέρνηση τυφλά εκπροσωπεί μόνο τα συμφέροντα μιας ολιγαρχίας των καρτέλ και της κερδοσκοπίας και αγνοεί όλη την κοινωνική πλειοψηφία, η οποία θέλει να έχει ζωή, ευημερία και πρόοδο. Αλλά εμείς είμαστε πρώτα δίπλα στον κόσμο της εργασίας», κατέληξε.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΚΟ, Μίλτος Ζαμπάρας, η αναπληρώτρια γραμματέας της ΚΕ, Αναστασία Σαπουνά, ο συντονιστής της ΝΕ, Δημήτρης Ντάης, η πρώην βουλευτής Μαρία Τριαντάφυλλου, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Βάσω Μακρυγιάννη, Καλλιρόη Πατρινού, Κωστας Πουρνάρας, Χρήστος Κυμπιζής και μέλη από τις Τοπικές Οργανώσεις του κόμματος.