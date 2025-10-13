Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Ποιοί θα ψήφιζαν το κόμμα Τσίπρα

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι»

DEBATER NEWSROOM

Προβάδισμα 16,3 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον μήνα Οκτώβριο, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,9% με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας 11,4%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ, σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται η Ελληνική Λύση.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

  • Νέα Δημοκρατία: 24,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,4%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%
  • Ελληνική Λύση: 9,4%
  • ΚΚΕ: 6,1%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%,
  • ΜέΡΑ25: 2,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%
  • ΝΙΚΗ: 2%
  • Νέα Αριστερά: 1,3%
  • Σπαρτιάτες: 1,1%

Στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά ανάμεσα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30,5%

Κόμμα Τσίπρα: Περιορισμένη η δυνητική του απήχηση

Στο ερώτημα για ενδεχόμενη ψήφο σε κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 8,6% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε σίγουρα, ενώ 17,5% απαντά ότι θα μπορούσε να το σκεφτεί. Αντίθετα, 69,5% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε καθόλου.

Παρατηρείται μικρή άνοδος στο «σίγουρα ναι» κατά 2,1%, αλλά σημαντική μείωση στο «θα μπορούσα» (-7,8%). Το συνολικό ποσοστό δυνητικής αποδοχής μειώνεται από 31,8% σε 26,1%.

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο «αγκάθι»

Στην ιεράρχηση των σημαντικότερων προβλημάτων, η ακρίβεια αναδεικνύεται με διαφορά ως το κυρίαρχο ζήτημα για την κοινωνία, συγκεντρώνοντας 55,5%.

Ακολουθούν:

  • Οικονομία/Ανάπτυξη: 25,6%
  • Δικαιοσύνη/Κράτος Δικαίου: 16,1%
  • Διαφθορά: 15,9%
  • Κατάσταση στο ΕΣΥ: 14,6%
  • Ελληνοτουρκικά/Εθνικά θέματα: 10,6%
  • Κόστος ενέργειας: 10,5%
  • Κατάσταση στην Παιδεία: 9,6%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 27,9% και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%.

