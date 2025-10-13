Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Ποιοί θα ψήφιζαν το κόμμα Τσίπρα
Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι»
Προβάδισμα 16,3 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον μήνα Οκτώβριο, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24.
Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,9% με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας 11,4%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ, σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται η Ελληνική Λύση.
Αναλυτικά τα ποσοστά:
- Νέα Δημοκρατία: 24,9%
- ΠΑΣΟΚ: 11,4%
- Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%
- Ελληνική Λύση: 9,4%
- ΚΚΕ: 6,1%
- Φωνή Λογικής: 3,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%,
- ΜέΡΑ25: 2,8%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%
- ΝΙΚΗ: 2%
- Νέα Αριστερά: 1,3%
- Σπαρτιάτες: 1,1%
Στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά ανάμεσα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30,5%
Κόμμα Τσίπρα: Περιορισμένη η δυνητική του απήχηση
Στο ερώτημα για ενδεχόμενη ψήφο σε κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 8,6% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε σίγουρα, ενώ 17,5% απαντά ότι θα μπορούσε να το σκεφτεί. Αντίθετα, 69,5% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε καθόλου.
Παρατηρείται μικρή άνοδος στο «σίγουρα ναι» κατά 2,1%, αλλά σημαντική μείωση στο «θα μπορούσα» (-7,8%). Το συνολικό ποσοστό δυνητικής αποδοχής μειώνεται από 31,8% σε 26,1%.
Η ακρίβεια το μεγαλύτερο «αγκάθι»
Στην ιεράρχηση των σημαντικότερων προβλημάτων, η ακρίβεια αναδεικνύεται με διαφορά ως το κυρίαρχο ζήτημα για την κοινωνία, συγκεντρώνοντας 55,5%.
Ακολουθούν:
- Οικονομία/Ανάπτυξη: 25,6%
- Δικαιοσύνη/Κράτος Δικαίου: 16,1%
- Διαφθορά: 15,9%
- Κατάσταση στο ΕΣΥ: 14,6%
- Ελληνοτουρκικά/Εθνικά θέματα: 10,6%
- Κόστος ενέργειας: 10,5%
- Κατάσταση στην Παιδεία: 9,6%
Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 27,9% και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%.
