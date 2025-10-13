Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Ποιοί θα ψήφιζαν το κόμμα Τσίπρα

Προβάδισμα 16,3 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον μήνα Οκτώβριο, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,9% με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας 11,4%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ, σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται η Ελληνική Λύση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 24,9%

ΠΑΣΟΚ: 11,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%

Ελληνική Λύση: 9,4%

ΚΚΕ: 6,1%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%,

ΜέΡΑ25: 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

ΝΙΚΗ: 2%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Σπαρτιάτες: 1,1%

Στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά ανάμεσα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30,5%

Κόμμα Τσίπρα: Περιορισμένη η δυνητική του απήχηση

Στο ερώτημα για ενδεχόμενη ψήφο σε κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 8,6% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε σίγουρα, ενώ 17,5% απαντά ότι θα μπορούσε να το σκεφτεί. Αντίθετα, 69,5% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε καθόλου.

Παρατηρείται μικρή άνοδος στο «σίγουρα ναι» κατά 2,1%, αλλά σημαντική μείωση στο «θα μπορούσα» (-7,8%). Το συνολικό ποσοστό δυνητικής αποδοχής μειώνεται από 31,8% σε 26,1%.

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο «αγκάθι»

Στην ιεράρχηση των σημαντικότερων προβλημάτων, η ακρίβεια αναδεικνύεται με διαφορά ως το κυρίαρχο ζήτημα για την κοινωνία, συγκεντρώνοντας 55,5%.

Ακολουθούν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οικονομία/Ανάπτυξη: 25,6%

Δικαιοσύνη/Κράτος Δικαίου: 16,1%

Διαφθορά: 15,9%

Κατάσταση στο ΕΣΥ: 14,6%

Ελληνοτουρκικά/Εθνικά θέματα: 10,6%

Κόστος ενέργειας: 10,5%

Κατάσταση στην Παιδεία: 9,6%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 27,9% και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%.