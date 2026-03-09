Δημοσκόπηση Opinion Poll: Αγγίζει το 20% η διαφορά της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 την Δευτέρα 9/3.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 32,7%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στο 13,2%, την Πλεύση Ελευθερίας στο 9,6%, την Ελληνική Λύση στο 9,2%, το ΚΚΕ στο 7,8%, την Φωνή Λογικής στο 4,9% και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 4,7%.

Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης η Νέα Δημοκρατία, έχει κερδίσει 2,5 μονάδες μέσα σε ένα περίπου μήνυμα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ενισχύσει τα ποσοστά του στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία έχοντας φθάσει στο 31,4%.

Παράλληλα, οι πολίτες μέσω της δημοσκόπησης της εταιρείας Opinion Poll ιεραρχούν τα προβλήματα που ταλανίζουν αυτή τη στιγμή τη χώρα και εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την πρόσφατη σύρραξη στο Ιράν καθώς και τις πιθανές παρενέργειες στην Ελλάδα, ενώ αξιολογούν πόσο σημαντικές είναι οι ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ με τις εξορύξεις και τον κάθετο διάδρομο για τη γεωστρατηγική σταθερότητα της χώρας.

Ακόμα, εκφέρουν την άποψη τους για τα εξοπλιστικά προγράμματα που προωθεί η κυβέρνηση αλλά και εξίσου την σημασία μιας δυνατής κυβερνητικής ηγεσίας για την Ελλάδα.

