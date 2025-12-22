Δημοσκόπηση Interview: Ποιοι είναι οι πιο δραστήριοι υπουργοί

Τον υπουργό Οικονομικών και νέο επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη (20,5%) ανέδειξαν οι ερωτηθέντες στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr.

Στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ακολουθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας (18%) και στην τρίτη θέση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης (13,2%).

Έπονται ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης (6,3%), ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (3,4%), ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης (2,4%) και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη (2,2%).