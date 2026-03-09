Δημοσκόπηση Alco: Κυρίαρχη η Ν.Δ. με διαφορά 14,3 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ – Τι απαντούν οι πολίτες για Καρυστιανού και ακρίβεια

Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (09.03) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με ποσοστό 25,1%, καταγράφοντας προβάδισμα 14,3 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται να την εδραιώνει.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Ελληνική Λύση, με διαφορά 2,1 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας κατατάσσεται τέταρτη με ποσοστό 7,2%, παρότι σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις είχε εμφανιστεί ακόμη και στη δεύτερη θέση.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

Νέα Δημοκρατία: 25,1%

ΠΑΣΟΚ: 10,8%

Ελληνική Λύση: 8,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%

ΚΚΕ: 7,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Φωνή Λογικής: 2,7%

ΜέΡΑ 25: 3,1%

Δημοκράτες: 1,2%

Νίκη: 2,2%

Νέα Αριστερά: 1%

Την ίδια ώρα σχεδόν απίθανο θωερεί το 40% των ερωτηθέντων να επιλέξει ένα νέο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Τι απαντούν οι πολίτες για Καρυστιανού και Τσίπρα

Όσον αφορά τις πολιτικές πρωτοβουλίες νέων κομμάτων, για το κόμμα Καρυστιανού τα θετικά συναισθήματα υποχώρησαν από το 26% τον Ιανουάριο στο 22% σήμερα.

Παρόμοια τάση καταγράφεται και για το κόμμα Τσίπρα, όπου οι θετικές γνώμες μειώθηκαν από το 17% στο 16%.

Την ίδια στιγμή, το πολιτικό σύστημα φαίνεται να μην εκφράζει σημαντικό μέρος της κοινωνίας, καθώς ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να τον εκπροσωπεί «σε σημαντικό βαθμό».

Παράλληλα, το 67% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η ακρίβεια στην αγορά δεν έχει περιοριστεί.

Δείτε τη δημοσκόπηση