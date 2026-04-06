Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα 11,8 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία – Τι απαντούν οι πολίτες για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Μ. Δευτέρας (06.04) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

H Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 11,8 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, ενώ καταγράφεται και η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού μετά την ανακοίνωση ίδρυσης του κόμματός της.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώτη δημοσκόπηση μετη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φαίνεται ότι υπάρχουν μικρές απώλειες στην πρόθεση ψήφου.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 23,8%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 8,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%

ΚΚΕ: 6,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%

Νίκη: 2,5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ 25: 2,9%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Δημοκράτες: 1%

Τι απαντούν οι πολίτες για την Μ. Καρυστιανού

Σε ερώτηση αναφορικά με το αν οι πολίτες θα ψήφιζαν το κόμμα που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού τα ευρήματα έχουν ως εξής:

Πολύ – 5%

Αρκετά – 10%

Λίγο – 15%

Καθόλου – 59%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 11%

Πώς κρίνουν οι πολίτες το κυβερνητικό έργο

Στο ερώτημα κατά πόσο η κυβέρνηση κατανοεί τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών, το 74% απαντά αρνητικά.

Όσον αφορά την ικανοποίηση από το κυβερνητικό έργο, το 52% δηλώνει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο, μειωμένο από 56% προηγουμένως, ενώ αυξάνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν «λίγο» ικανοποιημένοι σε 28% και «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένοι σε 19%, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν στην κυβέρνηση, το 66% θεωρεί ότι την χαρακτηρίζει η «αναποτελεσματικότητα», ενώ το 23% την περιγράφει με τη λέξη «αποτελεσματικότητα».

Στο ίδιο ερώτημα για την «αστάθεια» και τη «σταθερότητα», το 52% επιλέγει το πρώτο και το 34% το δεύτερο.

Στις έννοιες «διαφάνεια» και «συγκάλυψη», τα ποσοστά είναι 11% και 76% αντίστοιχα, ενώ το 16% τοποθετείται στη γκρίζα ζώνη.

Στο θέμα της Κύπρου και της αποστολής φρεγατών και F-16 από την ελληνική κυβέρνηση, το 68% εγκρίνει την απόφαση, ενώ το 22% την κρίνει αρνητικά.

Παράλληλα, όσον αφορά την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και τη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο, το 64% θεωρεί ότι ο αντίκτυπος είναι θετικός.

Τι απαντούν οι πολίτες για τα Τέμπη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η πρώτη εικόνα των πολιτών για τη δίκη των Τεμπών είναι αρνητική, καθώς το 67% κρίνει την οργάνωση «κακή» ή «άθλια».

Όσον αφορά το Ιράν, το 94% των πολιτών δηλώνει ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου στην ακρίβεια, με το 61% να δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ».