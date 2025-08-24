Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το συλλυπητήριο μήνυμα της ΝΔ – «Διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του»

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α’ Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Επισημαίνει ότι ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του και εκφράζει στους οικείους του τα ειλικρινή συλλυπητήρια της ΝΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α’ Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός.

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».