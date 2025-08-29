Δένδιας: Συναντήθηκε με τον Κύπριο ομόλογό του στην Κοπεγχάγη

Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, είχε συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Καινοτομία και τις σύγχρονες στρατηγικές ασφαλείας στην περιοχή.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αναδεικνύοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας σε θέματα άμυνας και ασφαλείας για την προστασία των κοινών συμφερόντων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και στον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών ικανοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σύγχρονου γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

